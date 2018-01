Mobilità elettrica | Spessotto | ' Impossibile utilizzare fondi a causa inerzia del governo'

Audi ed Enel - insieme a Cortina D’Ampezzo per la Mobilità elettrica : Quello di Cortina D’Ampezzo, dopo essere stato “adottato” da Audi per tenere a battesimo il suo primo sport utility completamente elettrico E-Tron (che debutterà il prossimo ottobre) e più in generale come partner, sarà uno dei primi comuni ad avere colonnine di ricarica pubbliche per auto a batteria, installate direttamente su suolo comunale. L’operazione è stata possibile grazie all’intesa tra la casa dei Quattro ...

Toyota e-Palette - L'ecosistema di Mobilità elettrica e autonoma : Al Ces di Las Vegas la Toyota ha annunciato una nuova strategia che porterà il costruttore giapponese a sviluppare, insieme a numerosi partner, un nuovo ecosistema di trasporti elettrico e autonomo. Ad annunciare la nascita della nuova alleanza è stato lo stesso Akio Toyoda, presidente della Toyota Motor Corporation, che ha presentato l'e-Palette Concept, una piattaforma sulla quale nasceranno i futuri servizi di mobilità driverless.e-Palette. ...

Fvg - Vito : via a piano regionale Mobilità elettrica : Trieste, 28 dic. (askanews) La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore all'Ambiente, Sara Vito, ha adottato il piano regionale della mobilità elettrica (Preme Fvg). 'Il ...

Mobilità - arriva la rivoluzione elettrica : La rivoluzione elettrica è iniziata. Piaccia o meno, infatti, nel corso dell'ultimo paio di anni si è avviata una serie di dinamiche che, dopo lunghe attese da parte degli addetti del settore, stanno ...

Audi - Accordo con Enel per la Mobilità elettrica : Volkswagen Group Italia ha firmato un memorandum d'intesa con Enel per integrare i servizi di ricarica all'interno dell'offerta d'acquisto della nuova Audi e-tron. La produzione della prima full electric dei Quattro Anelli partirà nel 2018 e, grazie alla nuova partnership, la Suv si proporrà ai clienti italiani con soluzioni di ricarica create dall'Audi insieme all'azienda energetica italiana.In concessionaria. L'Accordo porterà alla ...

Nissan Leaf - la Mobilità elettrica diventa facile con Enel : Nissan Leaf, l'elettrica più venduta al mondo, sarà offerta in Italia a partire da 33.070 euro, prezzo comprensivo dell'acquisto delle batterie da 40 kWh. Ma non solo. Chi acquisterà questa nuova...

Brescia - Mobilità "green" Arriva l'auto elettrica A2A : Se non bastasse, un'ulteriore sinergia tra A2A e Brescia mobilità sta per dare un esempio concreto di economia circolare, con un impianto per ricavare metano dal biogas da destinare alla flotta dei ...

