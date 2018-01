Minecraft | un gioco da 74 milioni di utenti attivi

: @MojangSupport mi dice che non posso avere più di una copia di minecraft, forse ho acquistato minecraft java editio… - FilippoCinelli : @MojangSupport mi dice che non posso avere più di una copia di minecraft, forse ho acquistato minecraft java editio… - zProsciutto_ : @AdamBonnyy @xNicoPrO @exaoPivipi Pure oo guardsvo toradora su rai gulp da piccolo, ora gioco a minecraft e non ho… - vittoriost : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - vittoriost : MINECRAFT SURVIVAL una specie UN GIOCO DI MERDA leggi descrizione: - MarshNello_ : @brendondood OK DICO LA VERITÀ È UN GIOCO BELLISSIMO MA SONO UNA SEGA IN CULO A GIOCARE COL JOYPAD (PIÙ DI MINECRA… -

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Helen Chiang, il nuovo presidente di, ha rilasciato di recente un’intervista a PopSugar rivelando i numeri del successo deldei blocchi. Stando infatti alle sue parole, a dicembre è stato raggiunto un nuovo record per quanto concerne glimensilmente arrivando all’incredibile quota dei 74che rappresenta una cifra elevatissima; basti pensare che GTA V si aggira attorno ai 36. We just recently set a new record in December for monthly active users, so now we’re at 74 million monthly active users — and that’s really a testament to people coming back to the game, whether it’s through the game updates or bringing in new players from across the world. Per mantenere questo risultato, Chiang spera di renderepiù accessibile e la community più unita; tutti i giocatori stanno utilizzando una serie di dispositivi e piattaforme ...