Microsoft annuncia nuovi dispositivi Windows 10 S a partire da 189$; una minaccia per i

Microsoft : Phil Spencer annuncia "cambiamenti positivi" all'E3 2018 : A quanto pare non è mai troppo presto per prepararsi all'importante evento dell'E3: nella sua recente apparizione nel podcast di Major Nelson, il responsabile di Xbox, Phil Spencer, ha dichiarato che Microsoft apporterà alcune modifiche alla conferenza dell'E3 2018.Stando a quanto riportato da Gamingbolt, Spencer ha dichiarato: "non credo che ne abbiamo già parlato, ma penso che ci saranno dei cambiamenti positivi all'E3. Potrebbe essere ...

Microsoft annuncia l’espansione del programma AI for Earth : investimenti per 50 milioni nei prossimi 5 anni : In occasione del secondo anniversario dell’Accordo di Parigi sul clima, oggi nella capitale francese Brad Smith, President e Chief Legal Officer di Microsoft, ha annunciato l’espansione del programma Microsoft AI for Earth, confermando un investimento da parte di Microsoft di 50 milioni di dollari nei prossimi 5 anni. Brad Smith parteciperà inoltre agli incontri in programma a Parigi fino al 14 dicembre e oggi durante il suo keynote ha ...

Il nuovo trailer di Sea of Thieves annuncia la data d'uscita dell'esclusiva Microsoft : Come più volte sottolineato da Phil Spencer stesso, Microsoft si concentrerà con una maggiore decisione sullo sviluppo di titoli first-party. Inattesa di qualche nuovo reveal il colosso di Redmond ha già annunciato da diverso tempo una manciata di esclusive che dovrebbero essere pubblicate nel corso del 2018.Tra queste spicca ovviamente Sea of Thieves, titolo piratesco e votato soprattutto al multiplayer sviluppato da un team storico come Rare. ...