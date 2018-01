CalcioMercato Juventus - la cessione eccellente di giugno sarà Alex Sandro : il punto : La Juventus in questo Calciomercato di gennaio ha lavorato solo per il futuro, per la prossima estate. I bianconeri hanno gettato le basi per chiudere l’affare Emre Can a parametro zero e in giornata incontreranno nuovamente il Cagliari per parlare dell’attaccante nordcoreano classe ’98 Han e di Barella, con l’intento di bruciare la concorrenza e bloccare i due giocatori in vista di giugno. Da qualche anno a questa parte, ...

Balotelli alla Juventus?/ CalcioMercato news - dall’Inghilterra pronto un contratto di 5 anni? (ultime notizie) : Mario Balotelli alla Juventus? L'indiscrezione di Calciomercato arriva dall'Inghilterra: la punta del Nizza vestirà la maglia bianconera la prossima estate?. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 12:42:00 GMT)

Mercato Juve : trattativa con Balotelli per giugno! : Se confermata, la voce che arriva dall'Inghilterra sarebbe clamorosa: Balotelli alla Juventus. La trattativa Secondo quanto scrive il 'Sun' la 'vecchia signora' avrebbe trovato l'accordo con l'attaccante del Nizza per il suo trasferimento a parametro zero in estate. Contratto di 5 anni. È ormai nota a tutti l'intenzione di Balotelli di non restare in Costa Azzurra ancora oltre questa stagione, l'operazione rilancio studiata da Mario e Raiola ...

CalcioMercato Juventus/ News - si allontana Ozil : pronto maxi rinnovo per il tedesco?(Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra di Massimiliano Allegri starebbe pensando a Mesut Ozil, che però potrebbe rinnovare con l'Arsenal.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:44:00 GMT)

CALCIOMercato JUVENTUS/ News - occhi puntati su Pellegrini : pronto un triennale? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra di Massimiliano Allegri starebbe pensando di strappare il giovane Lorenzo Pellegrini alla Roma.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:36:00 GMT)

CalcioMercato Juventus/ News - bianconeri pronti a prendere Han : sì in settimana (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra di Massimiliano Allegri avrebbe messo le mani sul nordcoreano Kwang-Song Han del Cagliari in prestito al Perugia(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:18:00 GMT)

CalcioMercato - tutte le trattative del giorno : doppia mossa Juve - scatti di Fiorentina e Samp - ‘voci’ sull’Atalanta : Il Calciomercato è nella fase decisiva, ecco tutte le trattative del giorno. Marotta e Paratici pensano alla Juve che verrà e alle mosse per rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione. In particolare la dirigenza bianconera sta provando ad imbastire e definire una trattativa con il Cagliari per i due gioielli del club sardo: l’attaccante nordcoreano classe ’98 Han, attualmente in prestito al Perugia, e il centrocampista ...

LIVE CalcioMercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 21 gennaio in DIRETTA : Rafinha e Aubameyang a Milano - Dzeko verso il Chelsea - Cavani per la Juve? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, sabato 20 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 17.54 ...

CALCIOMercato JUVENTUS/ News : Idea Dani Ceballos come last-minute invernale (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: resta in corsa il nome di Dani Ceballos del Real Madrid come colpo last-minute di gennaio.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:21:00 GMT)

CalcioMercato Juventus/ News : Stampa francese accosta Cavani - c'è anche Simeone (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: la Stampa francese segnala l'interesse dei bianconeri e dell'Atletico per Edinson Cavani.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 14:52:00 GMT)

Stand-by Mercato Juve per gennaio - ma a giugno sarà Bale o Di Maria Video : Siamo alle ultime manovre di questa finestra invernale di calciomercato. Fasi calde soprattutto per le cosiddette medio-piccole molto ad esempio ha fatto il Crotone, che cercheranno qualche rinforzo per colmare qualche piccola lacuna e affrontare il girone di andata del campionato in maniera tranquilla. Chi gap da colmare sicuramente non ne ha è di sicuro la Juventus tralasciando il momentaneo secondo posto in classifica, complice la ...

CALCIOMercato JUVENTUS/ News - Wilshere possibile occasione per giugno (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: il difensore Andrea Barzagli parla dell'ormai imminente prolungamento del contratto.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:39:00 GMT)

Moggi svela tutto : il motivo del “no” di Verdi al Napoli - il Mercato della Juve e i pregi-difetti del Var : Vari i temi toccati da Luciano Moggi nel suo consueto editoriale su ‘Libero’. L’ex dg della Juventus si è soffermato soprattutto sul calciomercato: “Ricomincia il campionato, anche se il pensiero dei tifosi è ancora più rivolto al mercato che al campo. Montagne di chiacchiere, come sempre, e nulli i trasferimenti decisivi. Solo qualche miglioramento, tra questi il trequartista Rafinha arrivato all’Inter in prestito dal Barça. ...