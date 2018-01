Medicina | studio CELESTIAL | una nuova arma efficace contro il tumore del fegato

: In che modo le cosiddette "scienze di confine" (medicina alternativa, ufologia, studio dei miracoli, scienze new... - CICAPPUGLIA : In che modo le cosiddette "scienze di confine" (medicina alternativa, ufologia, studio dei miracoli, scienze new... - lucadiverruca : @rbernabei Quanti libri di medicina ha aperto la Lorenzin? La coscienza di cosa sia lo studio e il sacrificio del M… - marco_strepa : Colazioni prima di intense sessioni di studio. Come cospargere di zucchero il bordo del bicchiere prima di prendere… - Studio_Medicina : In arrivo il primo vaccino al mondo contro la Clamidia - vdmstateofmind : Studio medicina non per i miei genitori perché so benissimo come mi vorrebbero i miei, loro mi vorrebbero laureata… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Unaildel, neoplasia che nel 2017 ha fatto registrare 12.900 nuovi casi in Italia. Lo dimostrano i risultati dellodi fase III in pazienti con carcinoma epatocellulare avanzato (HCC), precedentemente trattati, che sono stati presentati in una sessione orale del Congresso sui tumori gastrointestinali della Società americana di Oncologia Clinica (ASCO GI) che si è svolto recentemente a San Francisco. Nello, cabozantinib,terapia mirata, ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente importante rispetto al placebo sulla sopravvivenza globale (OS), endpoint primario dello, nella seconda analisi ad interim pianificata (critical p value prespecificato ≤ 0.021) nella popolazione di pazienti in seconda e terza linea arruolati nello. La sopravvivenza globale mediana è ...