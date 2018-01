Mediaset in luce in Borsa +4% | per Goldman Sachs è da comprare

Mediaset in luce in borsa : la Serie A fa il tifo per la pace con Vivendi : Mediaset riagguanta la soglia dei 3 euro (+4,2% a 3,06 euro), sostenuta dalle indiscrezioni su un possibile accordo con Vivendi entro la metà di dicembre. L'articolo Mediaset in luce in borsa: la Serie A fa il tifo per la pace con Vivendi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mediaset in luce in Borsa (+4 - 5%) su nuove voci accordo Vivendi : Milano, 20 nov. (askanews) Mediaset sugli scudi a Piazza Affari sulle scia di nuove indiscrezioni che danno in via di definizione un accordo con Vivendi dopo lo scontro su Premium. Le azioni del ...