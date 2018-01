Maxi operazione ad Agrigento | spunta il manuale del buon mafioso Oltre 50

Mafia - Maxi-operazione ad Agrigento : 56 arresti. In manette anche il Sindaco di S. Biagio Platani : Sono oltre 400 i carabinieri impegnati nell'operazione. Si tratta del blitz più imponente mai messo a segno nella provincia. Nelle operazioni sono stati impiegati anche un elicottero e unità cinofile. L'inchiesta ha svelato legami tra le cosche locali e la Mafia di tutte le province di tutta la Sicilia e le 'ndrine calabresi

Blitz contro la mafia cinese. 33 arresti in Maxi operazione 'China Truck' : Firenze, 18 gennaio 2018 - maxi operazione di polizia contro la mafia cinese in Europa . 50 gli indagati, 33 dei quali raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Dda di ...

Mafia cinese - Maxi operazione della polizia : 33 arresti : E' di 33 arresti il bilancio dell'operazione "China Truck" svolta dalla polizia, su delega della Procura Distrettuale AntiMafia di Firenze, in varie città italiane e all'estero. Gli...

'Ndrangheta - Maxi operazione tra Italia e Germania : 169 arresti - anche tre sindaci : Sono almeno 169 le persone finite in manette nel corso di un'operazione condotta dai carabinieri del Ros e dal comando provinciale di Crotone, tra persone appartenenti alla '...

Maxi operazione della polizia municipale a Ponticelli : sequestrati quintali di frutta e pesce : Maxi operazione a Ponticelli dove la polizia municipale ha setacciato le attività commerciali per un'operazione di ripristino di legalità di luoghi ed esercizi. L'attività, organizzata e gestita dall'...

Maxioperazione nel Trapanese contro i fiancheggiatori di Messina Denaro : Palermo, 14 dic. (askanews) E' sempre caccia aperta al boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro. A Castelvetrano, in provincia di Trapani, 130 poliziotti della Squadra Mobile di Palermo e dello Sco ...

Maxioperazione a Castelvetrano - perquisite le case dei fiancheggiatori del boss Messina Denaro : In azione duecento agenti della Mobile di Palerno e dello Sco.L'ipotesi di reato è fiancheggiamento