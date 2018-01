Matera 2019 | firmato Accordo Quadro tra Miur ed enti locali

Matera 2019 lancia il pane d'Europa : Matera , 20 GEN - Non solo arte, nuove tecnologie e performance. Nel suo programma che guarda al futuro, all'Europa, ma soprattutto alle radici e alle eccellenze della sua terra, Matera 2019 Capitale ...

'HUMAN BODIES - THE EXHIBITION' APRE OGGI A TORINO. NEL 2019 A Matera? : Questi, donati da singole persone alla scienza, sono utilizzati ai soli fini scientifici e, una volta terminata la mostra, torneranno all'Università di Murcia come base di studio per prossime ...