Maltempo | Venezia | scendono le temperature | spargisale in azione

Maltempo - torna il freddo : il Comune di Venezia aziona gli spargisale : Questa sera a partire dalle 20, vista la previsione di abbassamento delle temperature, entreranno in azione i mezzi spargisale: lo annuncia la Centrale operativa della Polizia Municipale e la Protezione civile del Comune di Venezia. I mezzi interverranno nei punti piu’ critici del sistema stradale comunale, come sovrappassi, sottopassi e rotatorie nonche’ nelle aree del Tronchetto e di piazzale Roma, per prevenire la possibile ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe da moderato a debole : “Sulle Alpi pericolo valanghe 2 (moderato) per accumuli da vento in quota. Sopra i 1900-2000 m in particolare nelle esposizioni settentrionali è possibile localmente il distacco di lastroni in genere con forte sovraccarico“: lo rileva il bollettino valanghe del Friuli Venezia Giulia. “Sui pendii molto ripidi, in prossimità di creste e forcelle, non si esclude che il distacco possa ancora avvenire al passaggio del singolo ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe da moderato a debole : Secondo il Bollettino regionale, il pericolo valanghe in Friuli Venezia Giulia cala al grado 2 su 5 sulle Alpi e a grado 1 sulle Prealpi. Fino alla quota di 1.900-2.000 metri il manto nevoso si presenta in genere ben consolidato, sulle Prealpi fino alle massime quote. Sulle Alpi, sopra i 1.900 metri in particolare nelle esposizioni settentrionali, sono ancora presenti recenti depositi da vento non del tutto consolidati dove, in particolare in ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe in diminuzione : Va da marcato (grado 3 su scala di 5) sulle Alpi a moderato (2) sulle Prealpi il pericolo di valanghe in Friuli Venezia Giulia. Lo comunica oggi in Bollettino regionale. Il pericolo e’ in rapida diminuzione. Ieri sono cadute piogge sino a 1.900 metri circa, mentre al di sopra sono caduti dai 30-50 cm di neve sulle Alpi Carniche, 20-40 a Est. Alla fine sono scesi 10-20 cm alla quota di 1.700 m. su neve bagnata. Nel pomeriggio, sopra i ...

Maltempo - Friuli Venezia Giulia : forti venti di scirocco e piogge intense : forti venti di scirocco e piogge intense stanno interessando le montagne del Friuli Venezia Giulia. Su Alpi e Prealpi Carniche sono caduti fino a 100 mm in 6 ore nella zona di Barcis, nell’Alto Pordenonese,con raffiche di vento a 110 km/h sul monte Rest. Nelle ultime ore, poi, si sono sviluppati alcuni rovesci con 12 mm/ora di pioggia anche sulle Prealpi Carniche orientali e sul Gemonese, mentre sulla costa lo scirocco soffia a oltre 55 ...

Maltempo in Friuli Venezia Giulia : forti piogge e allagamenti in Valcellina : In Friuli Venezia Giulia il Maltempo ha generato disagi alla circolazione in Valcellina, in provincia di Pordenone: i vigili del fuco del Comando provinciale riferiscono che prosegue il monitoraggio della situazione lungo la SR251, tra Barcis ed Erto, dove le acque del fiume Cellina lambiscono la carreggiata. Intervento ad Erto e Casso, dove si segnalano delle valanghe provocate dallo scioglimento della neve. Secondo l’Osservatorio ...

Maltempo : stato di emergenza a Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna : Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato: – la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia; – la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dall’8 al 12 ...

Maltempo e forti raffiche di vento in Friuli Venezia Giulia : numerosi danni : Le forti raffiche di vento in Friuli Venezia Giulia – anche 130 chilometri all’ora – hanno causato numerosi danni in particolare nell’area più orientale della regione. La Protezione civile regionale segnala che nel corso della notte un edificio è stato scoperchiato a Malborghetto Valbruna, nel Tarvisiano, e diverse utenze elettriche della zona sono state interrotte dalla caduta di alberi. Brevi e ripetuti black-out anche ...

Maltempo - provincia di Venezia : crolla ripetitore alto 10 metri : Un ripetitore telefonico alto oltre 10 metri è caduto dal quarto piano di un hotel precipitando sulla terrazza. E’ successo a Caorle, nel Veneziano, in via Santa Margherita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno assistito al crollo della torre. Il ripetitore telefonico non è precipitato su gli edifici sottostanti solo perché trattenuto dagli impianti dei cavi elettrici. La squadra di Portogruaro insieme con i colleghi ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : le piogge intense hanno “lavano via” la neve : piogge intense dalle prime ore del mattino in pianura in Friuli Venezia Giulia, hanno rimosso il sottile strato di neve presente dal tardo pomeriggio di ieri. Secondo l’Osservatorio meteorologico dell’Arpa FVG, le temperature son aumentate grazie al vento di scirocco, che sulla costa porterà a rialzi fino a 12-13 gradi. La quota neve è in rialzo oltre i 1.000 metri e in sera tra 1.500 e 2.000 metri. Dal pomeriggio sulla costa e sulla ...