Maltempo | Porto Empedocle | annullata la partenza della nave per Lampedusa

La compagnia di navigazione Siremar rende noto che "a causa delle avverse condizioni meteorologiche la partenza della motonave Paolo Veronese da Porto Empedocle per le Pelagie prevista per le 23 è stata annullata".

Maltempo in Olanda - chiuso aeroporto Amsterdam e treni fermi : L'aeroporto Schiphol di Amsterdam ha sospeso tutti i voli, mentre le ferrovie nazionali olandesi hanno bloccato tutti i treni, a causa della violenta tempesta che si sta abbattendo in queste ore sull'...

Una tempesta, con venti molto forti, sta investendo l'Olanda ed altri Paesi del nord Europa: i media locali riferiscono che Klm ha cancellato 220 voli da e per l'aeroporto di Amsterdam–Schipol.

Maltempo - forte vento sulla Marche : precauzioni nel porto di Ancona : forte Maltempo e disagi un po’ in tutte le Marche a causa delle forti raffiche di vento e in qualche caso pioggia e grandine. Nel porto di Ancona sono state adottate precauzioni per l’ingresso e l’uscita delle navi, con un maggior numero di rimorchiatori e più spazi di attracco lungo le banchine. I vigili del fuoco sono intervenuti per rami e piante pericolati cadute lungo la strada ad Ancona, Urbino, Macerata, dove il vento ha ...

Maltempo e vento forte : nave si incaglia nel porto di Casamicciola : A causa di forti raffiche di vento da sud, una nave merci si è incagliata all’uscita del porto di Casamicciola: durante la manovra il “Giuseppina Prima” della compagnia di navigazione Traspemar si è parzialmente incagliato sul fondale sabbioso a ridosso del molo di sopraflutto. A bordo si trovavano l’equipaggio e alcuni trasportatori. L’unita è ora in sicurezza e ormeggiata con dei cavi. Sono in corso le operazioni ...

Siremar rende noto che a causa dell'ulteriore aggravarsi delle condizioni metereologiche le partenze previste alle 23 delle motonavi Sansovino e Pietro Novelli da Porto Empedocle per le Pelagie e da Trapani per Pantelleria sono Jstate annullate.

Maltempo - disagi nell’aeroporto di Torino : scalo ‘sempre operativo’ : “Lo scalo di Caselle e’ stato sempre operativo. Dal 2009 non ha mai chiuso e negli ultimi sei mesi c’e’ stato un solo volo dirottato verso un altro aeroporto, mentre molto sono stati i voli arrivati a Torino per problemi in altri scali, ad esempio Cuneo e Genova”. Lo ha precisato Roberto Barbieri, amministratore delegato della Sagat, la societa’ che gestisce lo scalo di Torino, in un incontro con i ...

Maltempo - ritardi nell’aeroporto di Torino : Sagat convoca una conferenza : Sagat, la societa’ che gestisce l’aeroporto di Torino, ha convocato una conferenza stampa, alle 18.30 presso il Circolo dei Lettori di via Bogino, in seguito alle polemiche per i disagi di questi mattina causati dal ritardato avvio delle operazione di de-icing. Alla conferenza stampa interverranno Roberto Barbieri, amministratore delegato di Sagat Spa, Lorenzo Gusman, direttore tecnico dell’Aeroporto di Torino e Riccardo ...

Maltempo - ritardi all'aeroporto di Torino : Torino, 12 DIC - ritardi fino a 2 ore questa mattina all'aeroporto di Torino a causa del ghiaccio. "Una vergogna in una città olimpica. Chi dirige questo aeroporto andrebbe licenziato", afferma il ...

A causa del Maltempo l'aeroporto di Bruxelles Zaventem ha cancellato 39 voli con destinazione o arrivo oggi nella capitale belga. Le cancellazioni si sommano a quelle di lunedì, anch'esse causate dalle condizioni meteo avverse. L'Istituto meteo nazionale ha lanciato un'allerta gialla su Bruxelles e il sud del Paese per neve e gelate, che potrebbe durare fino a mercoledì.

In Piemonte, dopo la neve, ora preoccupa il gelicidio: importanti i disagi alla viabilità, il ghiaccio sta ora causando forti ritardi a Torino all'aeroporto di Caselle per la presenza – spiega sui social il senatore Pd Stefano Esposito – di un solo mezzo per sghiacciare le ali. "Questa mattina il ritardo medio dei voli e' di 2 ore. Una vergogna in una citta' olimpica".

A causa del protrarsi delle avverse condizioni atmosferiche la motonave Sansovino non effettuera' la corsa delle 23 sulla linea Porto Empedocle-Pelagie. Lo rende noto la compagnia di navigazione Siremar.

Maltempo : sospeso collegamento Porto Empedocle-Pelagie : Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - Siremar annuncia che, a causa del Maltempo, è stata annullata la corsa delle 23 della motonave Sansovino sulla linea Porto Empedocle-Pelagie.

Aeroporto Genova - caos Maltempo : dirottato il volo da Napoli : Tre voli dirottati all'Aeroporto di Genova per il maltempo e un albero caduto in autostrada, che ha colpito di striscio una macchina, in A7 tra Bolzaneto e Busalla. Nel pomeriggio i voli in arrivo al ...