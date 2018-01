Maltempo Lombardia | riaperta la SS301 del Foscagno | Livigno non è più isolata

Maltempo Lombardia : criticità “arancione” per rischio valanghe : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, ha diffuso una comunicazione di preallarme (codice arancione), l’avviso di criticità 9, per il rischio valanghe nelle zone 12 (Retiche occidentali, province di Como e Sondrio), 13 (Retiche centrali, provincia di Sondrio) e 14 (Retiche orientali, ...

Maltempo Lombardia : nevicate nella notte in Valtellina e Valchiavenna : Intense nevicate si sono registrate nella notte in provincia di Sondrio: in Valtellina e Valchiavenna hanno imbiancato anche il fondovalle. Le precipitazioni nevose hanno interessato gran parte delle località con quota neve a 300 metri. In riferimento alla viabilità si rilevano criticità nel transito delle strade in quota, e passi alpini chiusi o transitabili solo con catene montate. L'articolo Maltempo Lombardia: nevicate nella notte in ...

Maltempo : Lombardia - domani ordinaria criticità per rischio neve : Milano, 19 gen. (AdnKronos) - La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità, un codice giallo, per rischio neve dalle ore 12 di domani sulle zone della Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Prealpi varesine, coma

Maltempo Lombardia : allerta valanghe su Alpi Retiche e Orobie : E’ sufficiente un debole sovraccarico, anche di un solo sciatore, per provocare il distacco di lastroni nevosi anche di medie dimensioni. Sulle Alpi Retiche e Orobie il pericolo valanghe e’ “3 marcato” su una scala che prevede cinque pioli. Lo rende noto il bollettino del Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia, con sede a Bormio (Sondrio), diffuso oggi pomeriggio. I rischi maggiori sono sui pendii ripidi e ...

Maltempo Lombardia : troppo vento - bloccata la funivia dei Piani di Bobbio : Maltempo e vento forte in tutta l’Italia, dove sono ingenti i danni e i disagi, oltre che innumerevoli gli interventi dei Vigili del Fuoco. In particolare la funivia per la risalita da Barzio (Lecco) alla stazione sciistica dei Piani di Bobbio, e’ stata fermata oggi a causa delle fortissime folate di vento che hanno raggiunto oltre i cento chilometri orari in quota. L’impianto e’ dotato di un sistema di sicurezza che ...

Maltempo Lombardia : bufera di neve e vento forte - chiuso tratto della SS36 : Anas comunica che, a causa di una bufera di neve e di forte vento, sulla SS36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto fra il km 140,500 e il 149,500, fra Madesimo e Teggiate, in provincia di Sondrio. Sul posto sono presenti il personale di Anas con i mezzi spazzaneve per ripristinare al più presto la normale circolazione. L'articolo Maltempo Lombardia: bufera di neve e vento forte, chiuso ...

Maltempo in Lombardia : treni cancellati e pendolari a terra nel cremonese : Forti temporali, favoriti dalle temperature eccezionalmente miti e dallo scontro con aria più fresca di origine atlantica, hanno colpito nella notte il Nord Italia. L'ondata di Maltempo ha...

Maltempo : previsto forte vento in Lombardia : Dalla mezzanotte sono previsti forti venti in Lombardia in particolare nelle zone di pianura, Milano inclusa, e dell’Appennino per una perturbazione in arrivo dalla Spagna, con possibili picchi fino a 55 chilometri all’ora. L’assessore alla Sicurezza della Regione, Simona Bordonali, ha spiegato che dalla mattina di domani sono attesi venti fra i 20 e i 30 km orari in provincia di Brescia e Mantova, mentre nel tardo pomeriggio ...

Maltempo : Lombardia - ordinaria criticità per rischio neve : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalle 6 di domani, 3 gennaio, e fino a ulteriore aggiorna

Maltempo - rischio valanghe in Veneto e allerta neve in Lombardia - : Dopo le nevicate dei giorni scorsi , l'allarme valanghe è di grado 3 su 5 su gran parte del settore alpino. La Regione veneta: "Pericolo marcato". La Protezione civile lombarda: codice giallo per ...

Maltempo - allerta neve in Lombardia Rischio valanghe in Veneto : Scatta alle 21 di venerdì sera, ed è attivo fino alle 12 di sabato, l’allerta neve emesso dalla sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia. Nevicate sono attese anche a quote basse, fino ai 300-500 metri, tra il sud delle Marche e l’Abruzzo

Maltempo Lombardia : neve abbondante in quota - rischio valanghe : A causa dell’abbondante nevicata delle ultime 24-48 ore in Lombardia, si segnala rischio valanghe in quota in Valtellina, in Valchiavenna e in generale su tutte le Alpi lombarde. In riferimento alle alpi Orobie e Retiche sono stati diffusi avvisi relativi allo sci fuoripista, assolutamente vietato. Chiusi per neve molti valichi alpini. L'articolo Maltempo Lombardia: neve abbondante in quota, rischio valanghe sembra essere il primo su Meteo ...

Meteo : Maltempo fino a giovedì in Lombardia : Milano, 27 dic. (AdnKronos) - maltempo con precipitazioni sparse e neve fino a quote collinari fino a giovedì in Lombardia. Secondo le previsioni di Arpa regionale la giornata di oggi si presenta ovunque coperta con precipitazioni moderate su Alpi e Prealpi, in particolare quelle centro-orientali e

Smog - Arpa Lombardia : col Maltempo livelli di PM10 in calo ma aumenta il rischio valanghe : Salgono a otto i giorni consecutivi di superamento della media provinciale di 50 microgrammi per metro cubo nelle province di Milano (con 75.7 ug/m3), Pavia, Lodi e Cremona: lo rileva Arpa Lombardia. Il Servizio meteorologico regionale dell’Agenzia prevede per oggi e domani una diminuzione delle concentrazioni, grazie al transito della perturbazione di origine nordatlantica, accompagnata prima da precipitazioni moderate e neve anche a ...