' È malato e gli manca un' Papa Francesco | una bomba dal Vaticano

Facebook È ; malato di Fakenews? Ecco gli errori di Mark Zuckerberg Video : Era il 2010 quando Mark Zuckerberg , tronfio dei successi ottenuti grazie alla sua creatura Facebook [ Video ], affermò: L'era della privacy è finita, sottolineando il cambio d'opinione degli utenti sulla condivisione di dati e documenti personali sui social networks. E aggiunse: Sei anni fa la maggioranza delle persone non voleva nessuna informazione su di loro sul web. Queste affermazioni sono sufficienti per comprendere quanto # Facebook abbia ...

Il dramma dei coniugi Corradi : 'Nostro figlio È malato - grazie a tutti' Video : E' stato un dramma nascosto per molto tempo. Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno preferito tacere e non dire nulla per diversi giorni. [Video] Fino a quando la showgirl non ha voluto rivelare al mondo intero un grande problema familiare riferito al #figlio più grande. Elena Santarelli su Instagram: 'Un forte pugno nello stomaco' 'Quella che i medici ci hanno detto - ha raccontato la Santarelli sui social - [Video] è una diagnosi che un ...