Mafia | col Pellegrino | decapitata Cosa nostra agrigentina 2

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Delitto di Mafia – Mario Francese | Auditel 21 gennaio 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? Fabio Fazio avrà conquistato la più grossa fetta di share con ‘Che tempo che fa’ o il ciclo di Canale 5 sui delitti di mafia (denominato liberi sognatori) avrà sbaragliato la concorrenza? Scopriamolo assieme nel corso della lettura di questo articolo relativo ai dati Auditel di ieri, domenica 21 gennaio 2018. Ascolti tv, 21 gennaio ** DATI DISPONIBILI A PARTIRE DALLE 10:15 ** Rai ...

Mafia - maxi-operazione ad Agrigento : 56 arresti - colpo ai mandamenti di Santa Elisabetta e Sciacca : Sono oltre 400 i carabinieri impegnati nell'operazione. Si tratta del blitz più imponente mai messo a segno nella provincia. Nelle operazioni sono stati impiegati anche un elicottero e unità cinofile. L'inchiesta ha svelato legami tra le cosche locali e la Mafia di tutte le province di tutta la Sicilia e le 'ndrine calabresi

Mafia : 5 arresti tra cui il figlio dell'autista di Riina - colpo a Cosa Nostra grazie a un pentito : Duro colpo a Cosa Nostra a Palermo grazie a un nuovo pentito, Sergio Macaluso, uno dei capi del mandamento di Resuttana, in carcere da due anni. Le sue confessioni ai magistrati della Dda di Palermo hanno fatto scattare un fermo per cinque boss tra cui Giuseppe Biondino, il figlio di Salvatore, l'autista di Riina. Ufficialmente, era solo il gestore di un'agenzia di pubblicità, la "MP", in ...

Roma - traffico di droga collegato alla Mafia siciliana : 28 arresti - : 200 finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito, nelle province di Roma e Latina, una misura cautelare emessa dal Tribunale capitolino, su richiesta della locale ...

Mafia : dedicata al piccolo Di Matteo Sala multimediale Centro cavallo Sanfratellano (2) : (AdnKronos) - "Ventidue anni fa - aggiunge - vili e vigliacchi assassini si accanivano contro un bambino, Giuseppe Di Matteo. Un bambino che amava la vita, andare a cavallo, piccolo, gentile, dolce e sensibile. Una morte atroce, sciolto nell'acido. Questa terra ha dovuto sopportare anche questo: ecc

Mafia : dedicata al piccolo Di Matteo Sala multimediale Centro cavallo Sanfratellano : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - Sarà dedicata al piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla Mafia 22 anni fa per punire il padre collaboratore di giustizia, la Sala multimediale del Centro escursionistico del cavallo Sanfratellano, nel cuore del Parco dei Nebrodi. Ad annunciarlo è il presidente del Par

Mafia : pm Di Matteo - Ciancimino colpevole di calunnia non merita attenuanti : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Massimo Ciancimino ha confessato di essere l’autore della calunnia (su Gianni De Gennaro ndr) ma non ne indica il mandante. Non è plausibile che in quel momento Ciancimino non abbia avuto consapevolezza della precisa identità di chi gli ha fornito quel documento manom

Coldiretti - "operazione Stige : il nostro impegno è il contrasto all'agroMafia" : ... ostacolano il funzionamento del libero mercato concorrenziale - closa nota - accrescendo i costi della vita economica e civile un peso sempre di più insopportabile nell'economia della nostra Regione"...

'NDRANGHETA - OPERAZIONE STIGE/ Video - 169 arresti Farao-Marincola : Oliverio - "la Mafia più organizzata" : 'NDRANGHETA: 169 persone sono state arrestate in una maxi-OPERAZIONE della Dda di Catanzaro. Erano legate in vario modo al clan Farao-Marincola di Cirò Marina. Ci sono arresti eccellenti(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 20:51:00 GMT)

Mafia e massoneria - Bindi : “Reciproche utilità e interessi. La segretezza è pericolosa - va proibita” : “Emerge con molta chiarezza un grande interesse da parte delle associazioni mafiose verso la massoneria e una sorta di arrendevolezza da parte di quest’ultima che consente alle mafie di interloquire con le classi dirigenti”. Lo ha detto la presidente della Commissione parlamentare AntiMafia Rosy Bindi, a margine della presentazione della Relazione sulle infiltrazioni mafiose nella massoneria in Sicilia e Calabria. L'articolo ...

Mafia e massoneria - parla il Gran maestro Bisi : “Infiltrazioni? Per me sono zero”. Su FqMillenniuM in edicola : Infiltrazioni di Mafia nella massoneria siciliana e calabrese? “Parlo per il Grande Oriente e dico che a me risulta zero. Come sa ci sono altre affiliazioni e non avanzo giudizi a nome di altri”. Ne è convinto Stefano Bisi, Gran maestro del Grande Oriente d’Italia, la più importante delle massonerie con i suoi 23mila iscritti, che sull’onda delle polemiche sul lavoro della commissione parlamentare antiMafia ha concesso ...

Trattativa Stato-Mafia - Di Matteo : “Ciancimino ha gravi colpe ma resta teste importante” : Prosegue la requisitoria del processo. Il figlio dell'ex sindaco ha smosso memorie eccellenti"

Mafia : luce su omicidio Spatola - ad ordinarlo i boss Lo Piccolo (2) : (AdnKronos) - Il via libera dei Lo Piccolo all'omicidio di Spatola ebbe però un risvolto imprevisto: gli esecutori materiali scambiarono il pensionato Giuseppe D'Angelo per la vittima designata, uccidendolo il 22 agosto 2006, mentre era seduto nei pressi di un fruttivendolo di Tommaso Natale. Per l'

Mafia : luce su omicidio Spatola - ad ordinarlo i boss Lo Piccolo (3) : (AdnKronos) - A strangolare con una corda l'uomo d’onore della famiglia di Tommaso Natale fu Andrea Adamo. Spatola, ha raccontato Antonino Pipitone che era presente all'omicidio, "non aveva la forza di stare neanche in piedi… era malato, aveva problemi di asma… aveva sempre il fiatone con l’asma… ol