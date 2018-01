macOS High Sierra Consuma Troppa Memoria RAM?

Come creare una chiavette Usb eseguibile con macOS High Sierra : Come creare una chiavetta Usb avviabile con macOS Hugh Sierra da utilizzare per aggiornare o installare sul Mac il sistema operativo macOS High Sierra. Utile anche in caso di emergenza per risolvere problemi con il Mac. Avere una chiavetta Usb avviabile con caricato il sistema operativo può tornare molto utile in caso bisogna risolvere problemi con il PC, e da meno non può esserlo se abbiamo un Mac, che Come sappiamo non sono più ...

Apple risolve il problema di sicurezza su macOS High Sierra : Indietro 1 dicembre 2017 ROMA – Lo aveva promesso e ha mantenuto la promessa. Apple ha risolto il problema di sicurezza su macOS High Sierra. Scoperta da uno sviluppatore turco, la vulnerabilità del nuovo sistema operativo permetteva a chiunque di entrare nel dispositivo senza che fosse necessaria la password. Bastava inserire la parola root nel […] L'articolo Apple risolve il problema di sicurezza su macOS High Sierra sembra essere il ...

Apple - ancora problemi di sicurezza per macOS High Sierra : ROMA – ancora problemi di sicurezza per MacOS High Sierra. L’ultima versione rilasciata il 28 novembre, la 10.13.1, consentirebbe a chiunque di poter accedere al pc anche senza password. Fisicamente davanti a un dispositivo Mac (non è possibile farlo da remoto), quindi, chiunque potrebbe accedere al pc digitando nella finestra che richiede le credenziali username […] L'articolo Apple, ancora problemi di sicurezza per MacOS High Sierra ...

Falla nella sicurezza di macOS High Sierra. Apple : Ci stiamo lavorando : Una grave Falla nella sicurezza nell'ultima versione del sistema operativo di Apple per Macintosh, macOS High Sierra: si possono infatti ottenere i diritti di amministrazione del dispositivo senza che venga richiesto l’inserimento di alcuna password.Il problema riguarda soltanto l’edizione 10.13.1 di macOS ed espone i dati degli utenti alla possibilità di essere sottratti da chiunque abbia accesso fisico al computer. ...

Con macOS High Sierra i vostri dati potrebbero non essere al sicuro : A quanto pare, chiunque abbia accesso fisico ad un Mac personale con MacOS High Sierra può accedere ai dati senza aver bisogno di qualsivoglia password. Ecco cosa fare in attesa dell’intervento di Apple. Falla nella sicurezza MacOS Una grave falla di sicurezza in MacOS High Sierra – ovvero l’ultima versione del sistema operativo MacOS X della Apple – consente l’accesso ai dispositivi ottenendo i diritti da ...

La grave falla nella sicurezza di macOS High Sierra : Il problema espone i dati degli utenti alla possibilità di essere sottratti da chiunque abbia accesso fisico al computer: le cose da fare in attesa che Apple rilasci un nuovo aggiornamento The post La grave falla nella sicurezza di macOS High Sierra appeared first on Il Post.

Una Grave Falla in macOS High Sierra Permette Login Admin Senza Password : Un Grave bug in macOS High Sierra Permette il Login come utente root Senza Password. Ecco come risolvere il problema e mettere in sicurezza il tuo Mac Scoperta nuova Falla di sicurezza in macOS: ecco come proteggere i tuoi dati Se anche tu stai usando un qualsiasi computer Mac aggiornato al sistema operativo macOS High Sierra, leggi attentamente […]