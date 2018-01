M5s | da Di Maio a Fico | ' big' capilista nei collegi plurinominali

Villaggio Rousseau - M5s/ Luigi Di Maio - programma e candidati : “Grillo resta una parte fondamentale” : Villaggio Rousseau, M5s: terza e ultima giornata di lavori a Pescara. Luigi Di Maio presenta candidati e programma, "Beppe Grillo sempre con noi. Via l'Irap alle PMI"(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 22:10:00 GMT)

M5s - da Di Maio a Fico : 'big' capilista in collegi plurinominali : I "big" del M5s, stando alle liste dei vincitori delle Parlamentarie, pubblicate nella serata di domenica, risultano tutti capolista nei collegi plurinominali. Primi nei loro collegi, infatti, il ...

Elezioni 2018 - M5s : Di Maio presenta a Pescara i candidati : Luigi Di Maio ha presentato alcuni candidati del M5S: Gregorio De Falco. Poi Vincenzo Zoccano, presidente Forum disabili, il giornalista Emilio Carelli, il presidente Adusbef Elio Lannutti e, Gianluigi Paragone. Gli altri nomi saranno resi noti in serata

Gentiloni : 'Non temo M5s'. Di Maio sfida partiti : 'Dite perchè no a punti programma' : ... tra l'altro, la cancellazione immediata di 400 leggi inutili, reddito e pensione di cittadinanza, meno tasse a cittadini e imprese e 50 miliardi di tagli ai costi e gli sprechi della politica, via ...

Di Maio presenta il programma del M5s : via l'Irap per le Pmi e taglio Irpef per il ceto medio : "Testa e cuore, saranno questi i requisiti della nostra squadra di governo", dice Luigi Di Maio dal palco di Villaggio Rousseau, la kermesse del M5s, presentando di "20 punti per una vita di qualità...

M5s - Di Maio chiude la tre giorni di Pescara tra programma e candidati esterni. E lancia lo slogan della campagna : “Siamo la prima forza politica del Paese e il primo movimento d’Europa, cambieremo tutto. Gli altri partiti hanno paura di noi e fanno bene ad avere paura”. Così Luigi Di Maio chiude la tre giorni del ‘Villaggio Rousseau’ a Pescara dove è stato presentato il programma di governo del M5s (rivedi l’integrale della diretta VIDEO). “Ci siamo noi e ci sono tutti gli altri che ci attaccano tutti i giorni, ...

Elezioni - Di Maio presenta programma M5s : manca referendum su euro | : Il candidato premier, da Pescara, ha detto: "Non vogliamo rompere con l'Ue". E poi: "Testa e cuore, saranno questi i requisiti della nostra squadra di governo". Grillo rimane "sempre parte ...

M5s - Di Maio promette 'Via Irap per Pmi - calo Irpef per ceto medio'. Grillo 'Parte fondamentale' : • GREEN ECONOMY: ITALIA 100% RINNOVABILE Duecento mila posti di lavoro da economia del riciclo rifiuti, 17mila nuovi posti di lavoro per ogni miliardo di euro investito nelle rinnovabili e nell'...