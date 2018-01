Lunga vita ai bond vigilantes!

I favolosi benefici dello stretching : 3 minuti al giorno e 11 settimane per alLungare muscoli e la vita : Secondo i dati dell'American College of Sport Medicine, 20 - 30 secondi di stretching fanno effetto sui muscoli. Quindi cinque secondi sono troppo pochi, e più di 30 assolutamente inutili. Ecco ...

I favolosi benefici dello stretching : 3 minuti al giorno e 11 settimane per alLungare muscoli e la vita : Tre minuti al giorno, per 11 settimane: è quanto serve per sentirsi bene col proprio corpo a lungo. Basta fare un po' di stretching tutti i giorni. I risultati si vedranno a partire dalla seconda settimana di allenamento: davanti allo specchio vi ritroverete un fisico equilibrato e dall'aspetto giovane grazie all'allungamento dei muscoli. Non solo. Lavorando con costanza si potranno anche risolvere disturbi come i dolori alle spalle ...

Volley - SuperLega 2018 – Perugia sbanca Monza e alLunga in classifica! Domani Civitanova risponderà contro Trento : Perugia ha sconfitto Monza con un netto 3-0 (25-22; 25-18; 25-20) nell’anticipo della 18^ giornata di SuperLega e allunga così in testa alla classifica generale del massimo campionato italiano di Volley maschile. Ora i Block Devils hanno quattro punti di vantaggio su Civitanova che Domani pomeriggio sarà impegnata nel big match contro Trento. I ragazzi di Lorenzo Bernardi si stanno rivelando imbattibili e non hanno avuto particolari ...

Paese di single e con una Lunga vita davanti : l'Italia secondo i nuovi dati Istat : secondo gli ultimi dati i 12 mesi precedenti sono stati piuttosto positivi per gli italiani, che hanno scelto di dargli un 7 , mentre continuiamo ad essere una delle nazioni più vecchie al mondo . In ...

Istat - Italia sempre più Paese di single con una Lunga vita : sempre in calo nel 2015, ma si parla di una quota considerevolmente più ampia di popolazione partecipa in modo indiretto: il 74,1% si informa di politica e il 65,4% ne discute. Aumenta, infine, la ...

Istat. Italia di single - con una Lunga vita davanti. Siamo tra i paesi più vecchi del mondo : L'annuario 2017 fotografa come cambia il paese: sono nati 12mila bambini in meno rispetto rispetto al 2016. La speranza media è di compiere gli 81 anni per i...

Brendon Hartley : momento difficile ma Lunga vita al Wec : Due volte campione del mondo Wec , vincitore della 24 Ore di Le Mans, è uno dei nomi più importanti dell'endurance contemporaneo: 'Ho vissuto quattro anni incredibili con Porsche. Ci sono state ...

Il re di Romania è morto - Lunga vita alla regina : Premessa: la Romania è una repubblica che tuttavia riconosce al re “che fu” un ruolo di rappresentanza importante e tutti i trattamenti concessi a un capo di Stato. Per questo Michele I, scomparso a 96 anni la scorsa settimana, ha goduto di funerali solenni nella cattedrale di Bucarest dopo che la salma è stata esposta per due giorni nella sala del trono del Palazzo reale per il saluto del popolo, centinaia di migliaia di fedelissimi che sognano ...

È morto il processo di pace - Lunga vita al processo di pace : processo di pace? Ma quale? Dove? Come? Il titolo su uno delle numerose analisi sul riconoscimento di Gerusalemme come capitale d'Israele da parte del presidente americano è categorico. "Trump non ha ucciso il processo di pace, l'ha appena dichiarato morto". Zvi Bar'el commentatore del quotidiano israeliano di sinistra Haaretz, non ha dubbi. E, paradossalmente, aggiunge, la mossa è insignificante. "Riconoscere una città che ...

Rottamazione "extralong" - Lunga 17 anni : ecco le novità per mettersi in regola con le cartelle : Una Rottamazione lunga 17 anni. La possibilità di regolarizzare i mancati pagamenti delle cartelle esattoriali diventa «extra-long». Ma anche i termini per l'adesione e quello...

Rottamazione 'extralong' - Lunga 17 anni : ecco le novità per mettersi in regola con le cartelle : Una Rottamazione lunga 17 anni. La possibilità di regolarizzare i mancati pagamenti delle cartelle esattoriali diventa 'extra-long'. Ma anche i termini per l'adesione e quello per i pagamenti delle ...

La mutazione genetica che protegge gli Amish dal diabete e alLunga la vita : Vaughan doveva sottoporli a un esame del sangue e c'è chi è svenuto perché non aveva mai visto una siringa in vita sua: gli Amish vivono come nell'800 e questo stare separati dal mondo li rende però ...

Dieta mediterranea - elisir di Lunga vita - FOTO : Se la menopausa è in arrivo Ma lo sport va fatto a tutte le età. Ed è consigliato anche alle donne in menopausa che ingaggiano un braccio di ferro con la bilancia: "In quel periodo della vita - ...

Ghali : è disponibile 'Lunga vita a Sto' - la raccolta con le canzoni rilasciate prima del suo album d'esordio : Gli scettici occhi di chi li osservava cambiarono per sempre, persi in un mondo di cui mai avrebbero pronosticato l'esistenza. La scuderia portò unità e vinse perché unita. Ogni pasto diventò ultima ...