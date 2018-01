Luce verde per Bt Group

Luce verde per Callaway Golf : Effervescente la società che produce attrezzature da Golf , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,08%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Luce verde per Leonardo : Prepotente rialzo per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che mostra una salita bruciante del 2,09% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Luce verde per Hugo Boss : Seduta decisamente positiva per la casa di moda tedesca , che tratta in rialzo del 2,33%. La tendenza ad una settimana di Hugo Boss è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale ...

Luce verde per Delta Air Lines : Brilla Delta Air Lines , che passa di mano con un aumento del 3,08%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delta Air Lines evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

Luce verde per Deere : Effervescente Deere , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,69%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Deere rispetto ...

Luce verde per Prima Industrie : Grande giornata per Prima Industrie , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,48%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prima Industrie più ...

Luce verde per Darden Restaurants : Grande giornata per Darden Restaurants , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,49%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Darden Restaurants ...

Luce verde per Christian Dior : Seduta decisamente positiva per la casa di moda francese , che tratta in rialzo del 2,72%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Luce verde per Experian : Protagonista Experian , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,17%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Experian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Luce verde per OVS : Ottima performance per il leader dell'abbigliamento in Italia , che scambia in rialzo del 2,19%. L'andamento di OVS nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Luce verde per Mondadori : Ottima performance per il gruppo editoriale , che scambia in rialzo del 2,03%. Il movimento di Mondadori , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il ...

Wall Street attiva Luce verde - plaude a rialzo selvaggio Bitcoin : Chiude la seduta in territorio positivo pure General Electric Company (GE), +0,23% a $ 17,70, dopo l'annuncio relativo al taglio di ben 12 mila posti di lavoro in tutto il mondo, mentre hanno segnato ...

Luce verde per Volkswagen : Vigoroso rialzo per la casa d'auto tedesca , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,74%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Luce verde per Yoox : Grande giornata per l' Internet retailer , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,59%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . Al momento, ...