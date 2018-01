Luca Tommassini e Maria De Filippi - tutte le novità : Maria De Filippi è la conduttrice più amata dal pubblico italiano e lo dimostra il fatto che le sue trasmissioni sono le più seguite in assoluto. La seconda puntata di C'è Posta per Te ha raggiunto 5.914.000 telespettatori con uno share del 30.1%. L'appuntamento pomeridiano di Amici 2017, andato in onda di sabato, ha raggiunto i 3.268.000 spettatori. Questi dati la dicono lunga sull' empatia che la signora De Filippi è in grado d' instaurare con ...

Amici 17 : Luca Tommassini nuovo direttore artistico? : Sarà Luca Tommassini il nuovo direttore artistico del Serale di Amici 17? E’ questa una delle novità del talent di Maria De Filippi? Le voci si rincorrono da giorni e giorni e a quanto pare il coreografo ha iniziato a svelare alla stampa la presenza di accordi con la famosa conduttrice. E’ sempre più chiaro, pertanto, che il pubblico televisivo non rivedrà Giuliano Peparini nello studio del programma di Canale 5. L’assenza del ...

Amici 2018 Serale - anticipazioni : Maria De Filippi e Luca Tommassini in trattativa : È in arrivo una rivoluzione al Serale di Amici 2018: le anticipazioni su Luca Tommassini e le parole di Maria De Filippi annunciano grandi cambiamenti per la fase finale del talent show! Molti accoglieranno molto bene le intenzioni della padrona di casa, che potrebbe portare nel suo show un nuovo coreografo al posto di Giuliano Peparini, ovvero Tommassini. Se ne parla da più di un mese ormai e a quanto pare ciò che è nata come una provocazione, ...

Giuliano Peparini lascia Amici? Al suo posto forse Luca Tommassini : Giuliano Peparini lascerà il Serale di Amici 2018 e arriverà Luca Tommassini a sostituirlo? Le risposte arriveranno nei prossimi mesi, ma soltanto perché le trattative dovranno ancora cominciare. È decisamente presto per prendere decisioni in merito al Serale, così come è certo che Maria e la sua squadra stanno pensando alle novità da apportare alla fase finale del talent show, alcune dettate anche da nuove esigenze: già qualche mese fa ci siamo ...

Maria De Filippi : "Luca Tommassini? Se le sue idee saranno diverse da quelle che abbiamo già avuto sarà un ottimo candidato : "Luca Tommassini? Non lo so se sarà ad Amici, di sicuro lo vedrò". Maria De Filippi risponde così all'appello del coreografo di fama internazionale che in un'intervista su HufPostItalia ha detto che il suo contratto con XFactor è scaduto e aspetta che Maria lo chiami."Tommassini è abituato a X Factor a vestire le performance dei cantanti; mentre, per chi fa il suo mestiere, Amici è stimolante ...

