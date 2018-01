Lombardia | tutti contro Fontana

Fontana candidato per la Lombardia : "L'Italia non può accettare tutti gli immigrati - la razza bianca è a rischio" : L'Italia non può «accettare tutti» gli immigrati. Lo ha detto il candidato presidente della Regione Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, parlando ieri a Radio...

Regionali Lombardia - Gori : “Lavoro per tenere insieme tutti nel Pd. So che è una partita complicata” : Giorgio Gori sabato pomeriggio a Milano ha lanciato ufficialmente la sua candidatura con il Pd come presidente della Regione Lombardia. “Sembra che la sinistra fatichi a lavorare insieme, oggi invece è sembrata chiara l’unione e la volontà di fare bene. Lavoro per tenere insieme forze politiche e forze civiche e so che questa è una partita complicata”. Sull’assenza di Renzi dice: “Non era prevista la sua presenza, ...

Ciclocross. ecco tutti i risultati della sesta tappa del Trofeo Piemonte Lombardia : E' transitata da Pasturana in provincia di Alessandria, la sesta tappa del Trofeo Piemonte Lombardia di Ciclocross 2017. ecco tutti i risultati Una gara conclusa all'insegna di Luca Cibrario (Team ...