Lo spazio a portata di mano | ESRIN apre le sue porte alle scuole

: @La7tv @Ariachetira @Ale_Mussolini_ @gbarbacetto Una nazione portata in guerra. Centinaia di migliaia di morti. Una… - colourasexperie : @La7tv @Ariachetira @Ale_Mussolini_ @gbarbacetto Una nazione portata in guerra. Centinaia di migliaia di morti. Una… - Archiui_it : Archiui ITALICA offre uno strumento unico per la #catalogazione alla portata di tutti, con 4GB di spazio in #cloud.… - 4WDITALIA : NOVITA' IN ASSORTIMENTO.... Un po' di spazio in più per tenere tutto a portata di mano non guasta mai....... - spazio_definito : @61ennepi @matte051 Questa gente si dimentica che fino a 3 anni prima dell'entrata in vigore della costituzione in… - FramanciMancini : RT @siamonoitv2000: Oggi #15gennaio tutti dietro ai fornelli per lo spazio dedicato alla #cucina. In studio la cuoca volontaria Maria Pia P… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Ogni primavera l’le sueagli studenti delleelementari e medie, di età compresa tra 8 e 13 anni, con una varietà di attrazioni per apprendere ed intrattenere. Per la nostra sede, ciò rappresenta una valida opportunità per ispirare i giovani visitatori ed i loro docenti, e per presentare loro i progetti europei di ricerca spaziale attraverso una selezione di attività interattive. Le giornateaperte (Open Days) si sono tenute all’per gli ultimi 19 anni. Lo scorso anno, l’evento ha coinvolto oltre 1.500 studenti provenienti da 50. L’edizione di quest’anno sarà interamente dedicata ai laboratori hands-ondove, in gruppi, i ragazzi impareranno vari concetti sperimentando e utilizzando il metodo scientifico. I laboratori proposti agli studenti studieranno il cambiamento climatico, le sue cause e le sue conseguenze sugli ...