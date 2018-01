LIVE Australian Open 2018 | tutti i risultati di lunedì 22 gennaio | tabellone femminile

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di lunedì 22 gennaio : tabellone maschile. Federer e Djokovic a caccia dei quarti di finale. Fognini cerca l’impresa : risultati Australian Open – 22 gennaio – tabellone MASCHILE ROD LAVER ARENA: Marton Fucsovics (HUN) vs Roger Federer [2] (SVI) Novak Djokovic [14] (SRB) vs Hyeong Chung (KOR) MARGARET COURT ARENA: Fabio Fognini (ITA) [25] vs Tomas Berdych (CZE) [19] HISENSE ARENA Dominic Thiem (AUT) [5] vs Tennys Sandgren (USA) giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Orario diretta streaming tennis Australian Open con Fognini-Berdych del 22 gennaio : LIVE su PC e smartphone : Come vedere in diretta streaming l'Australian Open di tennis con Fognini-Berdych impegnati negli ottavi di finale? Qual è l'Orario in cui i due sfidanti si daranno del filo da torcere sul terreno di gioco? Dopo la non eccelsa figura di questa mattina del connazionale Seppi, ecco che tutte le nostre speranze per il prosieguo del prestigioso torneo si riversano sul non sempre gestibile Fabio. Come assistere al match in TV ma pure su PC e ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di domenica 21 gennaio : tabellone femminile. Wozniacki - Svitolina e Suarez-Navarro ai quarti di finale : risultati Australian Open – 21 gennaio – tabellone FEMMINILE Rod Laver Arena non prima dell’1.00 KONTAVEIT, Anett (EST) [32] vs SUÁREZ NAVARRO, Carla (ESP) 1-2 (6-4, 4-6, 6-8) a seguire RYBARIKOVA, Magdalena (SVK) [19] vs Wozniacki, Caroline (DEN) [2] 0-2 (3-6, 0-6) secondo match dalle 9.00 ALLERTOVA, Denisa (CZE) vs Svitolina, Elina (UKR) [4] 0-2 (3-6 0-6) Margaret Court Arena terzo match dall’1.00 MARTIC, Petra (CRO) vs ...

LIVE Australian Open 2018 - domenica 21 gennaio in DIRETTA : Seppi cede contro Edmund ed è eliminato. Nadal e Dimitrov soffrono ma accedono ai quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. domenica 21 gennaio particolarmente intensa sul cemento di Melbourne dove si disputano gli ottavi di finale. L’Italia si affida ad Andreas Seppi che sfiderà Edmund, in campo anche Nadal contro Schwartzman e Dimitrov-Kyrgios. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (domenica 21 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto ...

LIVE Australian Open 2018 - domenica 21 gennaio in DIRETTA : Seppi cede contro Edmund ed è eliminato. Nadal soffre ma va ai quarti di finale - Kyrgios accorcia le distanze contro Dimitrov : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. domenica 21 gennaio particolarmente intensa sul cemento di Melbourne dove si disputano gli ottavi di finale. L’Italia si affida ad Andreas Seppi che sfiderà Edmund, in campo anche Nadal contro Schwartzman e Dimitrov-Kyrgios. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (domenica 21 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto ...

LIVE Australian Open 2018 - domenica 21 gennaio in DIRETTA : Seppi cede contro Edmund ed è eliminato. Nadal soffre ma va ai quarti di finale - Dimitrov avanti di due set contro Kyrgios : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. domenica 21 gennaio particolarmente intensa sul cemento di Melbourne dove si disputano gli ottavi di finale. L’Italia si affida ad Andreas Seppi che sfiderà Edmund, in campo anche Nadal contro Schwartzman e Dimitrov-Kyrgios. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (domenica 21 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto ...

LIVE Australian Open 2018 - domenica 21 gennaio in DIRETTA : Seppi cede contro Edmund ed è eliminato. Nadal soffre ma va ai quarti di finale - Dimitrov avanti di un set contro Kyrgios : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. domenica 21 gennaio particolarmente intensa sul cemento di Melbourne dove si disputano gli ottavi di finale. L’Italia si affida ad Andreas Seppi che sfiderà Edmund, in campo anche Nadal contro Schwartzman e Dimitrov-Kyrgios. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (domenica 21 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto ...

LIVE Australian Open 2018 - domenica 21 gennaio in DIRETTA : Seppi cede al quarto set contro Edmund ed è eliminato. Nadal batte Schwartzman in ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (domenica 21 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, di tutti gli incontri per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a ...

LIVE Australian Open 2018 - domenica 21 gennaio in DIRETTA : Seppi-Edmund 1-2 - l’azzurro deve rimontare. Nadal-Schwartzman 2-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. domenica 21 gennaio particolarmente intensa sul cemento di Melbourne dove si disputano gli ottavi di finale. L’Italia si affida ad Andreas Seppi che sfiderà Edmund, in campo anche Nadal contro Schwartzman e Dimitrov-Kyrgios. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (domenica 21 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto ...

LIVE Australian Open 2018 - domenica 21 gennaio in DIRETTA : Seppi-Edmund 1-1 - Nadal avanti 2-1 su Schwartzman : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (domenica 21 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, di tutti gli incontri per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a ...

LIVE Australian Open 2018 - domenica 21 gennaio in DIRETTA : Seppi-Edmund 1-1 - Nadal avanti 2-1 su Schwartzman : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. domenica 21 gennaio particolarmente intensa sul cemento di Melbourne dove si disputano gli ottavi di finale. L’Italia si affida ad Andreas Seppi che sfiderà Edmund, in campo anche Nadal contro Schwartzman e Dimitrov-Kyrgios. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (domenica 21 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto ...

LIVE Australian Open 2018 - domenica 21 gennaio in DIRETTA : Seppi-Edmund 1-0 e 5-6 - Nadal avanti 2-1 su Schwartzman : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. domenica 21 gennaio particolarmente intensa sul cemento di Melbourne dove si disputano gli ottavi di finale. L’Italia si affida ad Andreas Seppi che sfiderà Edmund, in campo anche Nadal contro Schwartzman e Dimitrov-Kyrgios. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (domenica 21 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto ...

LIVE Australian Open 2018 - domenica 21 gennaio in DIRETTA : in campo Andreas Seppi e Rafael Nadal - caccia ai quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. domenica 21 gennaio particolarmente intensa sul cemento di Melbourne dove si disputano gli ottavi di finale. L’Italia si affida ad Andreas Seppi che sfiderà Edmund, in campo anche Nadal contro Schwartzman e Dimitrov-Kyrgios. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (domenica 21 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto ...

LIVE Australian Open 2018 - domenica 21 gennaio in DIRETTA : Andreas Seppi per l’impresa - scende in campo Nadal : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. domenica 21 gennaio particolarmente intensa sul cemento di Melbourne dove si disputano gli ottavi di finale. L’Italia si affida ad Andreas Seppi che sfiderà Edmund, in campo anche Nadal contro Schwartzman e Dimitrov-Kyrgios. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (domenica 21 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto ...