L’Isola dei Famosi – Prima puntata del 22 gennaio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con

L’Isola dei FAMOSI 13 : cast 2018 - concorrenti - anticipazioni (dal 22 gennaio su Canale 5) : L’isola dei FAMOSI 2018 al via: conduce Alessia Marcuzzi con Stefano De Martino, Mara Venier e Daniele Bossari L’isola dei FAMOSI è pronta a ritornare sul piccolo schermo: lunedì 22 gennaio andrà infatti in onda su Canale 5 la prima puntata della tredicesima edizione del reality show. Oltre alla riconfermata conduttrice Alessia Marcuzzi, i telespettatori dovranno familiarizzare col volto del nuovo inviato Stefano De Martino. Il ...

L’Isola dei famosi al via - Marcuzzi rivela a Verissimo : “Ci sarà la scatola delle probabilità” : Manca davvero poco alla nuova edizione de L’isola dei famosi che andrà in onda lunedì 22 gennaio in prima tv su Canale 5. E nell’attesa aumentano le indiscrezioni intorno ad

“L’Isola dei famosi 2018” : alleata e nemica - ostile e accogliente. Ecco tutte le novità di questa edizione : Lunedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione de “L’isola dei famosi”. Al timone del programma, per il quarto anno consecutivo, Alessia Marcuzzi. Inviato d’eccezione, Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore napoletano avrà il compito di gestire i concorrenti e coordinare le difficili prove che li aspettano. Protagonisti di questo viaggio alla scoperta degli istinti più veri e di una gara di sopravvivenza ...

Cozumel - il tempio maya sulL’Isola dei coccodrilli : Un giorno il signor Palomar, personaggio di Italo Calvino, va in Messico a visitare le rovine precolombiane di Tula. Con lui c’è un archeologo, che via via gli espone, con accademica competenza, il significato di ogni monumento, fregio o iscrizione. Tappa dopo tappa, li segue una scolaresca di piccoli messicani, accompagnati da un maestro di poveri...

Chiara Nasti sulL’Isola dei Famosi : ”Mi metto a nudo” : «Voglio spogliarmi di tutti i miei pensieri e fragilità. Voglio mettermi a nudo completamente». Questo è quanto ha diChiarato Chiara Nasti prima di salire sull’aereo che l’ha portata in Honduras, dove dal 22 gennaio (giorno del suo ventesimo compleanno) diventerà una delle naufraghe della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Che cosa intendesse esattamente la fashion blogger non si sa, ma qualcosa ci dice che gli uomini ...

Isola dei Famosi 2018 : conferenza stampa - novità nel meccanismo. Sarà L’Isola del MISTERO : Le novità dell’Isola dei Famosi 2018 sono molte e ruotano tutte intorno alla parola MISTERO. Già questa parola è protagonista perché due dei concorrenti, Giucas Casella e Craig Warwik si intendono di fenomeni misteriosi legati al paranormale e quindi potranno sentirsi a loro agio. E non dimentichiamo che anche l’opinionista di questa edizione Daniele Bossari si è occupato abbondantemente di MISTERO durante la sua conduzione del programma ...

L’Isola dei Famosi - dal 22 gennaio in prima serata su Canale 5 : La nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi andrà in onda lunedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5.

Guida alL’Isola dei Famosi 2018 : la mystery edition : «Sarà un’edizione all’insegna del mistero», promette Alessia Marcuzzi, per il quarto anno di fila al timone del reality (forse) più impegnativo della tv: l’Isola dei Famosi. «Non lo dico solo per via di alcuni concorrenti (come il mago Giucas Casella o il sensitivo Craig Warwick), ma anche perché sull’isola in cui si troveranno i nostri naufraghi aleggia una strana atmosfera». Tutta colpa di una leggenda secondo la quale, ...

Stefano De Martino / Prima delL’Isola dei Famosi 2018 : “Belen non mi ha strappato dalle braccia di Emma” : Stefano De Martino verso l'Isola dei Famosi 2018: ecco le dichiarazioni dello showman campano a pochissimi giorni dalla partenza verso l'Honduras e l'esordio in Prima serata.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 06:00:00 GMT)

Rosa Perrotta ha già dimenticato Pietro alL’Isola dei Famosi? Un gesto preoccupa i fan della coppia : Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi: quella mancanza nei confronti del fidanzato Pietro Tartaglione preoccupa Rosa Perrotta di Uomini e Donne è già approdata sull’Isola dei Famosi. L’ex tronista ha lasciato a casa il fidanzato Pietro Tartaglione, scelto lo scorso maggio alla corte di Maria De Filippi. Nelle ultime ore i fan della coppia sono preoccupati […] L'articolo Rosa Perrotta ha già dimenticato Pietro all’Isola ...

Francesco Monte interessato a Paola Di Benedetto : scoppia già il gossip sulL’Isola dei Famosi : A Francesco Monte piace Paola Di Benedetto: Alfonso Signorini lancia il gossip sull’Isola dei Famosi L’Isola dei Famosi deve ancora iniziare che già sono spuntati i primi gossip sul nuovo gruppo scelto da Mediaset. Secondo quanto riportato da Alfonso Signorini a Casa Signorini, Francesco Monte sarebbe interessato ad un’altra naufraga del cast. Di chi si […] L'articolo Francesco Monte interessato a Paola Di Benedetto: ...

Bianca Atzei : “Max Biaggi? Non so ancora perché è finita. Ecco perché vado alL’Isola dei famosi” : Bianca Atzei, tra i concorrenti de L’isola dei famosi 13, piange ancora pensando all’ex fidanzato Max Biaggi. Ecco le sue dichiarazioni. Bianca Atzei e Max Biaggi, perché è finita la storia d’amore? perché è finita tra la cantante Bianca Atzei e il pilota Max Biaggi? Lei, intervistata dal settimanale Chi, non lo ha ancora capito […] L'articolo Bianca Atzei: “Max Biaggi? Non so ancora perché è finita. Ecco perché ...

Paola Di Benedetto - Madre Natura alL’Isola dei famosi : Sul suo profilo Instagram si definisce «una ragazzina piena di sogni nel cassetto» e qualcuno lo sta già realizzando. Di chi stiamo parlando? Di Paola Di Benedetto, giovane showgirl che è stata nel corpo di ballo di Colorado, ma si è fatta veramente notare nelle vesti succinte di Madre Natura nel programma Ciao Darwin. Mora, capelli lunghi, fisico longilineo, Paola è un mix di innocenza e sensualità ed è per questo che gli uomini impazziscono ...

L’Isola dei riciclati : Isola dei Famosi 2018 - Il cast C’è chi ha già fatto il Grande Fratello, chi ha fatto Pechino Express, chi La Fattoria e chi, persino, l’Isola. E la lista di reality e talent può tranquillamente continuare. Mai come in questa Isola dei Famosi 2018 il cast è stato composto da personaggi “riciclati”, che hanno già partecipato - in alcuni casi anche più di una volta – ad altri reality show e che sì, sulla carta ...