L' Isola dei famosi 2018 | ecco come votare | Francesco Monte favorito?

Isola dei Famosi - ecco cosa è successo veramente a Paola Di Benedetto. Parla il papà : Manca soltanto qualche ora all'inizio della nuova edizione dell' Isola dei Famosi e, ora che tutti i naufraghi si sono riuniti, il padre di Paola Di Benedetto spiega cosa è successo a sua figlia. ...

Stefano De Martino/ La spia dell'Isola dei Famosi 2018 : "Quasi pronti!" - sui social la foto del suo auricolare : Stefano De Martino è l'inviato dell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi con un ruolo inedito: seguirà le vicende dei naufraghi con una telecamera nascosta(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:51:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - prima puntata del 22 gennaio in diretta : Isola dei Famosi 2018 Per la tredicesima volta, è l’alba di una nuova Isola dei Famosi. E qui su DavideMaggio.it torna puntuale l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della prima puntata. Isola dei Famosi 2018: anticipazioni prima puntata Su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alessia Marcuzzi dà ...

ALESSIA MARCUZZI/ "Filippo Nardi una personalità complessa - la Mancini molto tosta" (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MARCUZZI posta su Instagram un ringraziamento speciale e il benvenuto ai suoi due nuovi compagni d'avventura dell'Isola dei Famosi: Bossari e la Venier. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:46:00 GMT)

Stella Bossari/ Dopo il GF Vip fa il tifo per papà Daniele : poco web e tanta normalità (Isola dei Famosi 2018) : Stella Bossari Dopo il Grande Fratello Vip continua a fare il tifo per il papà Daniele, nuovo opinionista de L'Isola dei Famosi 2018 al fianco di Mara Venier su Canale 5.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:40:00 GMT)

Bianca Atzei e Max Biaggi/ “La rottura? Piango ancora se solo vedo la foto. Ma ora l'Isola dei Famosi…” : Bianca Atzei, all'Isola dei Famosi 2018, per superare la rottura con Biaggi e incontrare un nuovo amore. Magari con Francesco Monte, single dopo la fine dell'unione con Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:35:00 GMT)

Isola dei Famosi : Chi sono i favoriti? Francesco Monte tra i più quotati : Isola dei Famosi: chi sono i papabili vincitori di questa edizione? Ecco una lista dei favoriti Stasera andrà in onda la prima puntata dell’Isola dei Famosi. A condurre quest’anno sarà di nuovo Alessia Marcuzzi affiancata da Stefano De Martino (inviato) e Daniele Bossari e Mara Venier (opinionisti). Il cast di questa edizione, stando all’entusiasmo di […] L'articolo Isola dei Famosi: Chi sono i favoriti? Francesco Monte ...

Isola dei Famosi 2018 : Gaspare (Nino Formicola) : Gaspare L’Isola dei Famosi ha mai avuto un concorrente portavoce del pubblico? A detta del comico Gaspare, tra i naufraghi della tredicesima edizione, no: “Parto perché sull’Isola non c’è mai stato un attento critico che potesse dar voce ai pensieri dei telespettatori”, afferma. Isola dei Famosi 2018: chi è Gaspare Conosciuto come Gaspare del duo Zuzzurro e Gaspare, il suo vero nome è Nino Formicola, nato a Milano ...

FRANCESCO MONTE / "Vivo male il mio aspetto fisico - da piccolo mi prendevano in giro" (Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCO MONTE è finito nuovamente al centro del gossip a causa del presunto flirt con Paola Di Benedetto, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. Ecco tutte le news (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:10:00 GMT)

Filippo Nardi all'Isola dei Famosi già a rischio nomination? - : Tuttavia l'uomo ha poi deciso di abbandonare il mondo della Tv, dedicandosi alla musica e diventando ben presto un richiestissimo deejay. Ma nonostante questa sua decisione non ha potuto rifiutare la ...

Isola dei Famosi : chi sarà il 18esimo finalista tra Deianira - Valerio e Franco : Scopriamo di più sui tre finalisti di #SarannoIsolani attraverso i loro video di presentazione e una simpatica intervista tripla.

Isola dei Famosi 2018 - Wanna Marchi : "Io e mia figlia non siamo degne?" : La Marchi si scaglia contro Nadia Rinaldi e la produzione del programma, che ha escluso lei e la figlia dal cast.

Chiara Nasti/ Chi è? La fashion blogger : "Mi sento più consapevole - più donna" - video (Isola dei Famosi 2018) : Chi è Chiara Nasti? La fashion blogger e social influencer dopo Dance Dance Dance ha scelto di mettersi in gioco con l'Isola dei Famosi 2018: "Voglio sentirmi libera"(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:34:00 GMT)

LUCA ONESTINI/ Con Raffaello Tonon all'Isola dei Famosi 2018? "Per adesso no"! : LUCA ONESTINI e Ivana Mrazova si amano alla luce del sole. L'ex tronista di Uomini e Donne sogna matrimonio e figli entro i 30 anni. Prima L'Isola dei Famosi 2018 con Tonon?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:33:00 GMT)