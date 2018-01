L' Inter tiene dietro la Roma

Inter - tempo di mercato. Cancelo e Joao Mario restano ma Ausilio tiene gli occhi ben aperti : Notizie sul tema Inter-Lazio diretta TV e streaming, dove vedere il match di oggi sabato 30 dicembre LIVE Inter-Lazio, cronaca e risultato in tempo reale: VAR decisivo, niente rigore Mano di Mertens? ...

La serie tv Pose di Ryan Murphy sul mondo LGBTQ ottiene un’Intera stagione - ma fa fuori Tatiana Maslany di Orphan Black : Tatiana Maslany di Orphan Black, premio Emmy per la sua magistrale interpretazione di decine di cloni nella serie conclusa quest'anno con la quinta stagione, non farà il suo ritorno sul piccolo schermo nella serie tv Pose, nuovo format drammatico a tema LGBTQ diretto da Ryan Murphy. Orphan Black AL PALEY FEST 2017: IL CAST SULL'ULTIMA stagione L'attrice canadese era stata annunciata a novembre tra le new entry del cast insieme a Evan Peters, ...

Il Parma tiene lo 0-0 con lo Spezia : Lucarelli espulso prima dell'Intervallo : Il derby dell'Appennino, fra tifoserie gemellate finisce con il frequente pareggio al Tardini, del Parma, incapace di rendere secondo il potenziale. D'Aversa eccelle nel gioco difensivo, quando deve ...

Bce mantiene tassi Interesse inchiodati a zero - depositi -0 - 40% : Roma, 14 dic. (askanews) tassi di interesse sempre bloccati ai minimi storici nell'area euro. Come ampiamente atteso, la banca centrale europea ha confermato a zero il tasso sulle principali ...

Questo asteroide Interstellare potrebbe davvero essere un'astronave aliena (lo sostiene anche Hawking) : Sembra un'ipotesi fantascientifica, eppure alcune delle menti più brillanti del mondo si stanno interrogando sulla sua veridicità: davvero l'asteroide interstellare, proveniente dall'esterno del nostro sistema solare, che è venuto a farci visita recentemente, potrebbe essere un'astronave aliena? Scienziati e ricercatori stanno lavorando per offrire una risposta esauriente, quindi non del tutto scontata.Oumuamua è il ...

Inter - Zanetti : "Icardi tiene alla sua fascia da capitano. Milan giù? Non me lo aspettavo" : Javier Zanetti a ruota libera. Il vicepresidente dell'Inter, ospite in tv della trasmissione Tiki Taka, commenta il momento positivo dei nerazzurri, "blinda" capitan Icardi, rifiuta il paragone ...

'Renzi sostiene Minniti - ma sulla Libia bisogna cambiare' Intervista Huffpost a Emma Bonino : Lo stesso Alto commissario Onu ha fortemente criticato la politica dell'Europa sulla Libia, in materia di trattamento dei migranti, definendola "disumana". Sotto accusa è Bruxelles?. "Su questo punto ...

Bio-On ottiene certificazione Internazionale NATRUE : (Teleborsa) - L'organizzazione internazionale NATRUE, che lavora per promuovere e certificare i cosmetici e gli ingredienti cosmetici naturali e biologici, ha rilasciato la certificazione '100% ...