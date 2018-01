Lettera con proiettili e svastica al sindaco | è una seria minaccia? Il sondaggio di

Milano esplora la Letteratura degli altri continenti : Per favorire il dialogo interculturale e la conoscenza reciproca, il Comune di Milano ha invitato le associazioni delle comunità internazionali presenti in città, riunite nel Forum della Città Mondo, a presentare al pubblico i capolavori delle loro letterature: quali scrittori…Continua a leggere →

Silvio Berlusconi - il Rieccolo - porta in politica un nuovo genere Letterario : l’ucronìa : L’odierna politica italiana come un’ucronia? Meno frequentata dell’utopia, l’ucronia è quel genere letterario che pratica una sorta di fantapolitica a ritroso, incentrata su un tempo che non c’è. Nel nostro caso con effetti palesemente indesiderabili. Un po’ quanto ci racconterebbe la vicenda di questa campagna elettorale in avvio, se i fatti non fossero assolutamente veri: la corsa a ritroso di buoni vent’anni del confronto politico. Come se il ...

Lettera dal carcere di Mateusz Piskorski - politico polacco considerato una spia russa - : I monumenti che erigono le autorità dello Stato rivelano la direzione politica dell'establishment. Forse dicono qualcosa in più sui valori, dal momento che questi monumenti devono formare l'identità ...

M5s scrive Lettera a Berlusconi : “Nostri eletti disoccupati? I dati dimostrano che sono solo 6 su 123” : Una lettera consegnata a mano a Palazzo Grazioli con l’elenco dei parlamentari e le loro rispettive professioni. Il Movimento 5 stelle ha deciso di rispondere ufficialmente a Silvio Berlusconi e all’accusa, che l’ex Cavaliere ripete periodicamente, secondo cui quasi il 90 per cento degli eletti grillini non avrebbe mai lavorato. Nel testo, poi pubblicato sul blog delle stelle, è stata fatta la lista di tutte le professioni ...

Bergoglio ancora con l'imam : la Lettera su Gerusalemme : Papa Bergoglio ha scritto una lettera al grande Imam di Al Azhar, Ahmad Al-Tayyib. L'Imam sunnita, che ricopre la più importante e prestigiosa carica religiosa d'Egitto, ha già incontrato Bergoglio nell'aprile del 2017. In quella occasione uno storico abbraccio in Vaticano aveva evidenziato l'esistenza di una visione condivisa: le religioni devono essere unite contro terrorismo e violenza. In questa circostanza, invece, ...

Ronaldinho - la Lettera d’addio al calcio : “vi racconto la mia storia” : “Grazie Signore per questa vita che mi hai dato, per la famiglia, gli amici e la mia professione!!! Dopo quasi tre decenni dedicati al calcio, lascio il mio piu’ grande sogno, un sogno realizzato!!!”. Con un lungo post sui social, Ronaldinho ha salutato ufficialmente il mondo del calcio, che gli ha regalato gloria, soldi e la possibilita’ di indossare le maglie di tanti club prestigiosi, come Psg, Barcellona e Milan. ...

Ciciretti va al Parma : il saluto al Benevento con una Lettera d’addio su Instagram : Amato Ciciretti si appresta a cominciare la sua nuova avventura in Serie B con la maglia del Parma, prima di approdare a giugno al Napoli a costo zero. Il giocatore ha voluto saluare il Benevento con una lettera d’addio pubblicata sul proprio profilo Instagram: “La carriera di ogni calciatore prevede il momento dei saluti e la mia non fa certo eccezione, anzi. È arrivata l’ora di lasciare Benevento, una città che mi ha cambiato ...

Toscana - concorso Letterario per 80 anni Aeronautica Militare : Firenze, 17 gen. (askanews) In occasione dei festeggiamenti per celebrare gli 80 anni di presenza dell'Aeronautica Militare sul territorio toscano, l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - Lettera di Bluebell alla Consob (oggi - 17 gennaio) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa resta sotto quota 4 euro. lettera di Bluebell Partners di Giusppe Bivona alla Consob. Ultime notizie live di oggi 17 gennaio 2018(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 13:16:00 GMT)

ALESSANDRA AMOROSO - E' MORTO IL SUO CANE/ La Lettera : “Buddy - ci rincontreremo e sarà per sempre” : La cantante ALESSANDRA AMOROSO ha condiviso sul proprio profilo ufficiale Instagram un ricordo riguardante il suo CANE Buddy che non c'è più.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 21:30:00 GMT)

Christopher Bollen ci racconta 'Orient' - thriller di alto livello Letterario : Mi è piaciuto giocare con questa paura della scienza, che va d'accordo con la paura di un assassino a piede libero". "Vivere nella realtà a tempo pieno è sottovalutato. È un'arte in via di estinzione.

Catherine Deneuve/ Molestie lecite? La risposta in una Lettera : "Mi scuso con le vittime di atti odiosi" ma... : Una grande conferma al manifesto da lei firmato ma una presa di distanza da chi ne vuole esasperare il contenuto, Catherine Deneuve pubblica la sua lettera aperta e chiude la questione.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 10:31:00 GMT)