L' editore del Giornale di Sicilia vuole censurare il film su Mario Francese

"Fermate il film su Mario Francese". L'editore del Giornale di Sicilia contro la fiction : Ardizzone: "Una ricostruzione che lede la nostra immagine". Il produttore: "Raccontiamo quello che dicono le sentenze"

De Benedetti non ha fondato Repubblica né ha mai fatto l'editore. Scalfari risponde sul quotidiano all'intervista dell'Ingegnere a Otto e ... : È stato un giornale diverso da tutti gli altri perché ha mostrato che in un giornale tutto è cultura, ha cambiato il linguaggio della cronaca e dello sport, ha fatto scorrere in ogni riga il sangue ...

Renzi-De Benedetti : Delrio zitto - Calenda fugge e Giachetti : “L’editore rivendica Jobs act? Come un milione di lavoratori” : Gli incontri, o meglio le consuete colazioni a Palazzo Chigi tra Matteo Renzi, al tempo Presidente del Consiglio e Carlo De Bendetti, dopo che è stato pubblicato il verbale delle dichiarazioni dell’Ingegnere alla Consob, nel quale sono emersi i dettagli della speculazione sulle Popolari e i suoi rapporti con alcuni dei ministri del governo Renzi Carlo Calenda, Graziano Delrio e Roberto Giachetti commentano la vicenda al termine ...

L’editore dei Radiohead ha negato che abbiano fatto causa a Lana Del Rey per il presunto plagio di “Creep” : Warner/Chappell, l’editore musicale dei Radiohead – cioè la società che si occupa di raccogliere i soldi derivanti dai diritti d’autore – ha smentito che la band britannica abbia fatto causa alla cantante americana Lana Del Rey per il presunto plagio The post L’editore dei Radiohead ha negato che abbiano fatto causa a Lana Del Rey per il presunto plagio di “Creep” appeared first on Il Post.

10 milioni di ciotole di cibo per gli 'ospiti' dell'Enpa offerte da Pizzardi editore : ... per il dodicesimo anno consecutivo, la collaborazione aiutandoci concretamente a salvare le vite di migliaia di cucciolotti innocenti." inviato da Sandro Alioto nella categoria Scienza e Tecnologia

'Amazon ci fa fuori' - la denuncia dell'editore E/O dopo no a sconti : sconti sui libri. E/O, la casa editrice dei libri di Elena Ferrante, dice no alle richieste di Amazon . E il colosso di Seattle, il più grande negozio online di libri, ha sospeso l'acquisto di tutti i ...

Dal prossimo gennaio Arthur Gregg Sulzberger sarà l’editore del New York Times al posto di suo padre : Dal prossimo gennaio il 37enne Arthur Gregg Sulzberger sarà l’editore del New York Times al posto di suo padre Arthur Ochs Sulzberger Jr., che lo è dal 1992. Arthur Ochs Sulzberger Jr. ha ufficializzato oggi la decisione di lasciare l’incarico e The post Dal prossimo gennaio Arthur Gregg Sulzberger sarà l’editore del New York Times al posto di suo padre appeared first on Il Post.

L’editore di Pagina99 ha risposto al comunicato della redazione in cui si annunciavano due giorni di sciopero : La società editoriale di Pagina99, News 3.0, ha risposto al comunicato della redazione pubblicato ieri in cui si annunciavano due giorni di sciopero motivati dal licenziamento senza preavviso di due giornalisti e un grafico. Pagina99 è un settimanale di approfondimenti The post L’editore di Pagina99 ha risposto al comunicato della redazione in cui si annunciavano due giorni di sciopero appeared first on Il Post.