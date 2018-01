Lazio | Rampelli Fdi | scioglieremo riserva nelle prossime ore

Lazio - Meloni propone Rampelli ma nel centrodestra non c'è accordo sul candidato : Giorgia Meloni «auspica» che Fabio Rampelli sia il candidato del centrodestra nel Lazio e chiede agli alleati la stessa «lealtà» da lei dimostrata in Lombardia. Lo ha...

Lazio - Meloni : fare sforzo unitario - il migliore è Rampelli : Roma, 12 gen. (askanews) 'Gli elettori preferiscono che si vada compatti, io credo che si debba fare uno sforzo , oltre al Lazio dobbiamo scegliere il candidato anche in Molise e Friuli. Io spero in ...

Lazio - caos centrodestra : Meloni candida Rampelli - Pirozzi non si ritira. Forza Italia tagliata fuori come in Lombardia : Giorgia Meloni vorrebbe Fabio Rampelli e ricorda il peso di Fratelli d’Italia nel Lazio. Silvio Berlusconi spinge per Maurizio Gasparri e lascia intendere che il discorso è ancora aperto. Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, è già candidato e rifiuta “ticket” con chiunque altro. Se in Lombardia il centrodestra ha dovuto virare sul leghista Attilio Fontana dopo il passo indietro di Roberto Maroni, la corsa del centrodestra ...