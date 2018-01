L' Arsenal alza la posta per Aubameyang

: @tcarapezza @RickyCaria Non lo mandano via perchè aziendalista. Copre le porcate del russo proprietario, che da qua… - BOSSIMILANIST : @tcarapezza @RickyCaria Non lo mandano via perchè aziendalista. Copre le porcate del russo proprietario, che da qua… -

Leggi la notizia su raisport.rai

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Dopo il primo no del Borussia Dortmund a un'offerta da 50 milioni di euro, l'la. Una delegazione del club guidata dall'amministratore delegato Ivan Gazidis e' volata in Germania per ...