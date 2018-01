La Vita in Diretta Ospiti e anticipazioni 22 gennaio | Roberta Bruzzone pronta a parlare

Isola dei Famosi 2018 / Anticipazioni e diretta prima puntata : cat ufficiale e le novità. Chi sarà eliminato? : Isola dei Famosi 2018, diretta e Anticipazioni prima puntata del 22 gennaio: la presentazione del cast e la scoperta del nuovo naufrago tra i tre di #SarannoIsolani.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 05:59:00 GMT)

CiVitanova Modena/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Serie A1 19^ giornata) : diretta Civitanova Modena: info Streaming video e tv. Si accenderà all'Eurosuole il big match della 19^ giornata di Serie A1, che si replicherà settimana prossima anche in Coppa Italia.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 07:58:00 GMT)

Papa Francesco in Perù/ Diretta streaming video Amazzonia : agli indigeni - “difendere la Vita dai colonialismi” : Papa Francesco in Perù, gli incontri e il programma di oggi in Diretta streaming video: primo Pontefice in Amazzonia. L'arrivo a Puerto Maldonado e il ballo con i bambini(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 18:08:00 GMT)

La diretta pomeridiana di Raiuno riprende Vita... : Ma è la scelta degli argomenti, soprattutto, che ha attratto un maggior numero di spettatori: temi popolari, come i matrimoni reali, Sanremo, e poi storie commoventi, molta attualità e cronaca nera, ...

Vittorio Cecchi Gori - l’ex moglie Rita Rusic a La Vita in diretta : ‘Abbandonato da tutti’ : Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, è intervenuta il 17 gennaio a La vita in diretta, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Marco Liorni, parlando delle condizioni di salute del produttore, ricoverato per ischemia e problemi cardiovascolari il giorno di Natale: “Vittorio è stabile e in costante miglioramento. E’ dimagritissimo, sarà dimagrito almeno 20-25 Kg. Ieri gli ho tagliato i capelli” QUI( il ...

