La via per ridurre il debito pubblico

STEFANO DE MARTINO/ La spia dell'Isola dei Famosi 2018 : nuovo tatuaggio per l'inviato : STEFANO De MARTINO è l'inviato dell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi con un ruolo inedito: seguirà le vicende dei naufraghi con una telecamera nascosta(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:40:00 GMT)

Riascoltiamo messaggi vocali Whatsapp divertenti prima di inviarli : consiglio per gli audio : Sta per arrivare sul mercato un aggiornamento estremamente importante per una delle app più popolari al mondo, visto che a breve potremo riascoltare i messaggi vocali Whatsapp prima di inviarli, anche quelli divertenti. Si tratta di una funzione richiesta a gran voce dagli utenti Android ed iPhone, ma fino a questo momento gli sviluppatori non hanno mai confermato l'intenzione di rilasciare un upgrade del genere. Tuttavia, proprio in questi ...

Reddito di inclusione 2018 : addio Asdi - al via il nuovo sussidio per le famiglie Video : Il nuovo modello per la richiesta del #Reddito di inclusione 2018 è stato messo online dal Ministero del Lavoro in data 19 gennaio 2018. Partito ufficialmente lo scorso 1° dicembre 2018, i moduli per l’assegnazione del nuovo #sussidio per le famiglie in difficolta', istituito dalla Legge di Bilancio 2018 [Video], sono stati aggiornati con le ultime modifiche apportate alla legge stessa che prevedono un alleggerimento dei requisiti familiari ...

Volley : Superlega - Modena colpo a Civitanova - Perugia scappa via : I TABELLINI- KIOENE PADOVA - BUNGE RAVENNA 2-3 (24-26, 25-19, 22-25, 32-30, 13-15) KIOENE PADOVA: Travica 1, Cirovic 16, Polo 13, Nelli 11, Randazzo 30, Volpato 12, Balaso (L), Gozzo 0, Koprivica 0, ...

'Non è un paese per giovani' - Veronesi e Cervelli aprono le porte al pubblico in via Asiago con Max Tortora : 'Non è un paese per giovani' è on air sulle frequenze di Radio2 dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.30, sulla App di RaiPlay Radio e in streaming su Radio2.rai.it .

Papa Francesco invita i vescovi a non fare politica e minimizza sulla crisi peruviana : Poi ha aggiunto che la politica è malata ovunque e che, in America Latina, è alimentata 'dalla presenza di paradisi fiscali'. Poi ai vescovi suggerisce di stare alla larga dalla politica. 'Non ho ...

Dopo il convegno sulla sicurezza - grazie a Energie per Senigallia - Lega e FDI - arriva Povia : ... sempre a febbraio (la data sarà comunicata entro breve), un altro convegno con un tema di attualità e d'interesse generale: "Ambiente, Economia circolare e Politiche di gestione dei rifiuti" . Gli ...

Di Maio presenta il programma del M5s : via l'Irap per le Pmi e tagli Irpef per il ceto medio : "Testa e cuore, saranno questi i requisiti della nostra squadra di governo", dice Luigi Di Maio dal palco di Villaggio Rousseau, la kermesse del M5s, presentando di "20 punti per una vita di qualità...

Il bilancio del viaggio di Papa Francesco in Perù e Cile : l'America Latina da zoccolo duro a tallone d’Achille del pontificato : Sebbene gennaio, al culmine dell'estate australe, risulti meteorologicamente il mese più terso dell'anno tra Lima e Santiago, il cielo tuttavia non era mediaticamente apparso mai così plumbeo sopra un viaggio di Francesco: alternando segnali oscuri e squarci di luce, il bagno di folla delle celebrazioni e la doccia fredda della contestazione, i colori primordiali degli indios e il grigiore postmoderno dei barrios.Come la nebbia ...

viaggi per disconnettersi : Dove andare per ritrovare se stesse: le migliori proposte per scollegarsi (in tutti i sensi) e dimenticarsi del resto del mondo. Perché ogni tanto dimenticarsi del mondo è d'obbligo. Ma dove andare ? Advertisement - Continue Reading Below Un'isola deserta nelle Filippine Preparati a essere protagonista di un'avventura ecologica in cui il contesto è decisamente ...

Di Maio : via Irap per pmi - calo Irpef per ceto medio : 'Eliminiamo i finanziamenti a pioggia alle pmi che vanno sempre agli stessi e aboliamo l'Irap per loro'. Lo afferma Luigi Di Maio presentando il punto sul fisco del programma del M5S a Pescara. '...

M5s - Di Maio promette 'via Irap per Pmi - calo Irpef per ceto medio'. Grillo 'Parte fondamentale' : • GREEN ECONOMY: ITALIA 100% RINNOVABILE Duecento mila posti di lavoro da economia del riciclo rifiuti, 17mila nuovi posti di lavoro per ogni miliardo di euro investito nelle rinnovabili e nell'...