La scuola più bella del mondo | trailer | trama e cast del film con Christian De Sica e

Scuola, il ministero ai docenti: "Dovete lavorare più ore" | Di' la tua I sindacati insistono: "Non possiamo avere aumenti di ore di lavoro senza una retribuzione adeguata"

Per i sindacati a scuola non si può lavorare di più : Dal governo polpetta avvelenata per gli insegnanti: più soldi in busta paga, più ore di lavoro.Come al gioco delle tre carte, lo Stato si fa banco e vince sempre. Stavolta lasciando all'asciutto il personale docente che già pregustava stipendi più carnosi, come annunciato dal premier Paolo Gentiloni per tutti gli statali e dalla ministra della pubblica istruzione Valeria Fedeli per il mondo della scuola. Tutto vero, ma col trucco. Perché ...

Contratto scuola - il ministero ai docenti : dovete lavorare di più : Gli aumenti per i docenti ci saranno, ma non riguarderanno solo lo stipendio. Ad aumentare dovranno essere anche le ore di lavoro. O almeno questa è la richiesta, che però sta rendendo ancora più ...

Contratto scuola - Miur ai docenti : aumenti gratuiti ore per “lavorare di più” : Le trattative sul rinnovo del Contratto del personale della scuola pubblica sono ferme: ultime notizie al 21 gennaio 2018 – Nelle settimane scorse le frasi rassicuranti della ministra della Pubblica Istruzione Valeria Fedeli prospettavano la chiusura imminente del rinnovo contrattuale per il personale scolastico. Ancora, però, da questo punto di vista la trattativa pare trovarsi totalmente […] L'articolo Contratto scuola, Miur ai ...

Ultime novità contratto scuola 2018 : stipendi - ai docenti più ore a costo zero? : Arrivano novità sulla trattativa per il rinnovo del contratto della scuola in corso all'Aran: dalle nuove clausole inserite nella bozza del contratto, infatti, è emersa la possibilità che ai docenti possa essere richiesto di lavorare più ore. I nodi, non solo economici, per arrivare alla firma del contratto dei docenti e del personale scuola stanno ritardando i tempi e la trattativa potrebbe andare oltre anche alla data delle elezioni politiche, ...

La scuola più bella del mondo - film stasera in tv su Canale 5 : trama e curiosità : La scuola più bella del mondo è il film stasera in tv martedì 23 gennaio 2018 in prima serata su Canale 5. Una commedia del 2014, diretto da Luca Miniero, con Christian De Sica e Rocco Papaleo. Nel cast figura Angela Finocchiaro, nel ruolo della Prof.ssa Wanda Pacini, Lello Arena in quello del Preside Arturo Moscariello, Miriam Leone e Umberto Farnesi. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI ...

L'inchiesta Il sindaco grillino è sommerso dai debiti e 130 bambini disabili non possono più andare a scuola : Intanto le mamme e i papà continuano la loro protesta, ricordando a tutti, soprattutto alla politica, che la legge 104 dovrebbe garantire l'assistenza a persone diversamente abili e non è solo un ...

scuola : rinnovo contratto - più obblighi ma con stipendi sotto l'inflazione : Più passano i giorni e più il rinnovo del contratto della Scuola si trasforma per i lavoratori in un vero boomerang : al nodo irrisolvibile dell'aumento stipendiale, derivante dalla scarsità di fondi ...

The Kolors a Mai più bullismo incontrano Simona : i consigli di Stash per ignorare i bulli a scuola (video) : I The Kolors a Mai più bullismo incontrano Simona, una loro fan. "Mi vergogno molto di entrare a scuola", racconta la ragazza che sta affrontando il difficile momento dell'adolescenza e deve vedersela con i bulli che in classe non le rendono la vita semplice. "A scuola vengo presa di mira da un gruppetto", continua, spiegando a Stash Fiordispino cosa succede nella sua vita. Simona incontra i The Kolors a Roma e da parte dei tre artisti il ...

Contratti Statali/ Rinnovo scuola in Aran : Snals - “aumenti senza alcuna risorsa in più” (ultime notizie) : Contratti Statali, ultime notizie di oggi 12 gennaio 2018: Rinnovo comparto scuola in Aran, Snals "aumenti senza alcuna risorsa in più, atto indirizzo peggiorativo"(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 01:24:00 GMT)