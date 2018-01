La resa dei conti tra Ankara e curdi che mette in difficoltà gli Stati Uniti

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di lunedì 22 gennaio : tabellone maschile. Federer e Djokovic a caccia dei quarti di finale. Fognini cerca l’impresa : risultati Australian Open – 22 gennaio – tabellone MASCHILE ROD LAVER ARENA: Marton Fucsovics (HUN) vs Roger Federer [2] (SVI) Novak Djokovic [14] (SRB) vs Hyeong Chung (KOR) MARGARET COURT ARENA: Fabio Fognini (ITA) [25] vs Tomas Berdych (CZE) [19] HISENSE ARENA Dominic Thiem (AUT) [5] vs Tennys Sandgren (USA) giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

SPILLO ELEZIONI/ Il buco sulla ripresa nei proclami dei partiti : La campagna elettorale è già avviata e nei programmi dei partiti non sembra esserci spazio per interventi finalizzati a una vera crescita economica.

Perugina - resa dei conti a ridosso del voto : ... di fatto, potranno garantire? E comunque, puntare tutto in sostanza su un solo prodotto, anche se diventato ormai un brand conosciuto in tutto il mondo e legato in modo indissolubile al territorio ...

BEAUTIFUL/ Zende tranquillizza Nicole - Tally alla resa dei conti? (Anticipazioni 18 gennaio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 18 gennaio: Zende cerca di tranquillizzare Nicole, chiedendole di non smettere di sperare riguardo la possibilità di diventare mamma.

Liverpool e Manchester City regalano spettacolo : si ferma la squadra di Guardiola - impresa dei Reds [FOTO] : Il Manchester City interrompe la serie clamorosa di risultati utili consecutivi e deve fare i conti con una pesante sconfitta sul campo del Liverpool, il punteggio di 4-3 rispecchia pienamente lo spettacolo che c'è stato in campo. I Reds passano in vantaggio dopo appena 9 minuti, il marcatore è Oxlade-Chamberlain, reazione da parte della squadra di Guardiola con Sane che impatta al 40'. Nella ripresa il Liverpool si scatena e trova per ...

Comune Torino - i revisori dei Conti lasciano : "Ostacoli e pressioni" | Appendino "sorpresa" : Il Collegio dei revisori del municipio torinese ha rassegnato "le proprie irrevocabili dimissioni" in polemica con l'amministrazione M5s di Chiara Appendino, spiegando che "i noti accadimenti degli ultimi mesi hanno generato difficoltà e ostacoli". Il sindaco: "Prendiamo atto".

Germania alla resa dei conti : Grosse Koalition o nuove elezioni : Si tratta della più lunga crisi politica vissuta dal paese dal secondo dopoguerra ad oggi, e l'attuale situazione di stallo non potrà durare ancora per molto. I leader dei due partiti principali, ...

Il primo ministro britannico Theresa May farà un rimpasto di governo che riguarderà un quarto dei ministri : Il primo ministro britannico Theresa May ha deciso di rimuovere o di cambiare di posto a un quarto dei suoi ministri in quello che sarà il più grande rimpasto di governo da quando è diventata primo ministro nell’estate del 2016. The post Il primo ministro britannico Theresa May farà un rimpasto di governo che riguarderà un quarto dei ministri appeared first on Il Post.