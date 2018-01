: La profezia di Gentiloni - Luigi Di Maio di Luigi Di Maio Gentiloni ha dichiarato che il MoVimento 5 Stelle non... - llugli : La profezia di Gentiloni - Luigi Di Maio di Luigi Di Maio Gentiloni ha dichiarato che il MoVimento 5 Stelle non... - m5snewsofficial : La profezia di Gentiloni - OBonomi : La profezia di Gentiloni - ma3dit : La profezia di Gentiloni - Dghinelli : La profezia di Gentiloni -

(Di lunedì 22 gennaio 2018) di Luigi Di Maioha dichiarato che il MoVimento 5 Stelle non ha alcuna possibilità di governare perché "non ha i numeri". Se le sue profezie sono come quelle di Fassino, che ricordiamo per aver detto “Grillo faccia un partito e vediamo quanti voti prende”, non possiamo che essere contenti. Ma sesi sente così sicuro da escludere un governo del MoVimento 5 Stelle, prima forza politica del Paese accreditata intorno al 30%, a maggior ragione considera impossibile un governo del suo partito, il PD, ormai da tempo in caduta libera e che viaggia tra il 20 e il 22%. In sostanza, presidente del Consiglio del PD e candidato con il PD, ha messo fuori gioco il suo stesso partito. Sembrerebbe un autogol, se invece questa sua uscita non rivelasse, inavvertitamente, le sue vere intenzioni: fare un accordo con Silvio Berlusconi il giorno dopo il 4 marzo. Ora ...