La principessa Eugenia sposa in autunno

La principessa Eugenia eterna seconda. Si sposa nel 2018 (ma siamo certi i riflettori non saranno per lei) : Stesso anno, stesso posto, simili invitati. La principessa Eugenia, 27 anni, si sposa il prossimo autunno col suo 'boyfriend' di vecchia data, il 31enne Jack Brooksbank, nell'anno in cui sono attese le celebrazioni per il matrimonio più atteso, quello del principe Harry e della sua Meghan Markle.Il tempismo ha dimostrato che la principessa Eugenia, evidentemente, non teme che il suo giorno speciale possa esser messo in ombra da quello del ...