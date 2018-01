La macchina del fango? C' era già ai tempi di Pompei

F1 - presentazione Ferrari 2018 : tutte le indiscrezioni e le anticipazioni sulla nuova macchina del Cavallino Rampante : Si avvicina ad ampi passi la presentazione della nuova Ferrari, la 669. Lunedì, infatti, via web sarà svelata la nuova monoposto che vedrà Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen contendere il titolo iridato in Formula Uno alle Mercedes. Cosa dovremo aspettarci dalla nuova nata di Maranello? Rispetto alla passata stagione, ad occhio e croce, non vedremo una rivoluzione epocale, dato che il regolamento non subirà sconvolgimenti particolari rispetto al ...

Gli uomini-macchina e senza libertà del "profeta" Bernanos : Le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki rafforzano la visione di un mondo futuro annichilito dalle macchine. Il dopoguerra è un'altra delusione. Bernanos vede nella pace lo stesso vuoto morale che ...

F1 - Lewis Hamilton : “La Mercedes aveva alcuni problemi. Ho dimostrato tutto il mio valore trovando il vero potenziale della macchina” : Il 2017 sta per andare in archivio e Lewis Hamilton, in un’intervista riportata da motorsport.com, analizza il Mondiale di F1 2017 che lo ha visto imporsi per la quarta volta in carriera al termine di un duello estenuante e senza esclusione di colpi, è il caso di dirlo, con la Ferrari di Sebastian Vettel. Una stagione che, probabilmente, ha messo in luce il miglior Lewis di sempre, capace non soltanto di essere super veloce (il record di ...

Regione Lazio - Smeriglio : su fondi Ue macchina del fango M5s : Roma, 21 dic. (askanews) 'In questi giorni i 5 stelle stanno mettendo in campo una sconcertante macchina del fango basata su fake news. Oggi è stato il turno della fiera delle falsità su una normale ...

Google come Lsd/ L’importante è sfuggire la realtà : arriva la macchina delle allucinazioni - ecco come funziona : In una università dell'Inghilterra si è messa a punto una macchina in grado di procurare gli stessi effetti delle droghe psichedeliche al fine di studiare la nostra coscienza(Pubblicato il Mon, 04 Dec 2017 20:27:00 GMT)

Mario Balotelli/ Video - scherzo Iene : gli rubano la macchina con la complicità del fratello Enoch : Mario Balotelli, Video scherzo Iene: gli rubano la macchina con la complicità del fratello Enoch. Le ultime notizie sull'attaccante del Nizza e sul servizio che ha realizzato il programma(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 17:00:00 GMT)

Bangladesh - incidente sfiorato per la macchina del Papa. Poi l'inchino ai rohingya : Vi chiedo perdono : L'auto su cui stava viaggiando Papa Francesco a Dacca, capitale del Bangladesh, ha rischiato di essere investita da un traliccio in legno della luce elettrica, travolto dal gran numero di persone accorse lungo le strade per salutare il pontefice. Nelle immagini riprese dall'operatore di Tv2000, Andrea Tramontano, si vede un gruppo di persone che cade sulle transenne delimitanti l'areadi passaggio della papamobile, travolgendo il ...

Bennato e la macchina del tempo : Persino Silvio Berlusconi avrebbe invidiato l'altra sera Edoardo Bennato, 71 anni, che ha chiuso in casa, a Napoli, all'Augusteo, il suo tour con la foga di un giovanetto, di un rocker come - ancora ...

Laboratori Gran Sasso - la macchina della 'verità' non prevede domande sgradite : La pressione che si sta concretizzando per difendere 'la scienza' contro ' l'oscurantismo' si palesa con una serie di pubblicazioni su testate più che minori che però riescono ad intervistare gli ...

Parte la macchina delle feste per il Natale in città : Strade, vicoli e piazze del capoluogo piemontese, già illuminate dalla magia delle opere di Luci d'Artista, accoglieranno iniziative imperdibili: eventi, spettacoli e animazioni per vivere le feste ...

L'Italia in campo per l'autoimprenditorialità del Sudan : 'Trasferiamo macchinari e conoscenze' : Rafforzare il know how degli studenti iscritti ai programmi universitari di 'Computer Science' e 'Information Technology', affiancare i professori universitari nell'azione di orientamento ...

"Che fine hanno fatto i macchinari del vecchio Felettino?" : La Spezia - "L'attivita' di trasferimento dei reparti per l'avvio della demolizione del vecchio Ospedale del Felettino, e per la costruzione della nuova struttura, portava con se' la necessita' di ...

Person of Interest 5 tra i cloni della macchina e di Samaritan : anticipazioni 24 novembre : Person of Interest è l'offerta del prime time di Top Crime del venerdì sera e anche quella di oggi, 17 novembre. A partire dalle 21.10 andranno in onda due episodi, il terzo e il quarto in cui Finch e Root saranno alle prese con nuovi numeri e nuovi casi da risolvere. In particolare, ad aprire la serata sarà l'episodio 5x03 dal titolo "La verità da raccontare" in cui il mitico e ben assortito duo continua a lavorare alla Macchina per farla ...