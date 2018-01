La Linea Verticale | tutti i personaggi e cast della serie di Rai 3

Ne La Linea Verticale peggiorano le condizioni di Luigi - anticipazioni penultimi episodi del 27 gennaio : L'appuntamentocon La linea verticale su Rai3 supera il giro di boa con i penultimi episodi in onda sabato 27 gennaio: questa innovativa coproduzione Rai Fiction – Wildside, realizzata dal Centro di Produzione Rai di Napoli per la regia di Mattia Torre è un esperimento interessante che mescola i generi del medical drama e della comedy per un racconto a tema ospedaliero caratterizzato da realismo e ironia, nell'inedito formato per una fiction ...

La Linea Verticale : una chicca Rai da cui prendere esempio : Le prime sorprese televisive del 2018 sono due commedie. Una è The End of The F***ing World, su Netflix, l’altra è La Linea Verticale, una coproduzione Rai Fiction e Wildside, disponibile su Raiplay e in onda ogni sabato su Raitre. Di entrambe si sta parlando molto: un passaparola virtuoso, che attira l’attenzione del pubblico su due prodotti originali (che vale la pena guardare, per chi ancora non l’avesse ancora fatto). ...

La Linea Verticale - se vita e morte vanno a braccetto : la recensione : “verticale, sei vivo. Orizzontale, sei morto”. Queste parole, accompagnate da un dito che sa essere molto convincente, le pronuncia Ahmed, compagno di sventura di Luigi, il protagonista de La linea verticale al quale dà il volto Valerio Mastandrea. È uno degli scambi di battute più semplici, forse proprio per questo motivo più incisivi, contenuti nelle otto puntate del dramedy scritto e diretto da Mattia Torre. In onda su Rai3 in prima serata ...

La Linea Verticale - con Valerio Mastrandrea si ride e si piange anticipazioni : La vita di Luigi – Valerio Mastrandrea viene strvolta quando scopre di avere un tumore, il racconto quotidiano di un reparto di urologia oncologica è al centro di La linea verticale, la nuova fiction di Rai3 che viene trasmessa per quattro puntate in prima serata (ma su Raiplay è a disposizione in 8 episodi dal 6 gennaio). Con il tono della commedia che si intreccia con il dramma si dipana un universo dove pazienti, medici, infermieri ...

La Linea Verticale : ottimi ascolti per la serie televisiva con Valerio Mastandrea : Dopo una settimana in esclusiva in streaming su Rai Play , ieri sera le prime due puntate (di 8 da 30') della serie prodotta da Rai Fiction e Wildside, sono andate in onda su Rai Tre con un ...

Ascolti TV | Sabato 13 gennaio 2018. C’è Posta Per Te parte con 5 - 7 mln e il 29.3%. La Linea Verticale 7.2% : Maria De Filippi Su Rai1 il film Mr Felicità, con Alessandro Siani, ha conquistato 3.418.000 spettatori pari al 14.93% di share. Su Canale 5 la prima puntata C’è Posta per Te – in onda dalle 21.19 alle 0.40 – ha raccolto davanti al video 5.698.000 spettatori pari al 29.31% di share (qui i dati dell’esordio dell’anno scorso). La Buonanotte di C’è Posta Per Te (durata 6 minuti) ha ottenuto 3.197.000 spettatori con il ...

La Linea Verticale : tutti i personaggi : La Linea Verticale - Ninni Bruschetta Medici, pazienti, infermieri e una moglie che vuole stare accanto al marito malato. L’universo de La Linea Verticale, nuova serie di Rai 3, è tutto lì, nelle corsie di un ospedale dove si consumano drammi e normalità, dolore e quotidianità spicciola. Un luogo che per alcuni è un posto di lavoro, per altri è un ostacolo alla vita di prima, alla quale si vuole disperatamente tornare. Ecco nello specifico ...

La Linea Verticale : i reparti ospedalieri raccontati su Rai 3 con un iperrealismo amaro ma graffiante : La Linea Verticale Rai 3 torna alla serialità italiana dopo l’esperimento poco fortunato di Non Uccidere, passato poi a Rai 2. E lo fa con una fiction molto particolare, amara e tragicomica, che debutterà stasera alle 21.45 ma che è già disponibile dal 6 gennaio su Rai Play, e che abbiamo visto per voi: si tratta de La Linea Verticale, coproduzione Rai Fiction – Wildside realizzata dal Centro di Produzione Rai di Napoli e composta da otto ...