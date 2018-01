La Juventus vince ma non brilla | contro il Genoa una gara “sonnolenta” decisa da Douglas

Berlusconi punge la Juventus : “vince in Italia ma in Champions…” : Berlusconi lancia bordate, prima al Milan poi alla Juventus. L’ex presidente rossonero, infatti, ha svelato di non vedere più le partite della squadra di cui è stato presidente per 31 anni. Ecco le parole di Silvio Berlusconi rilasciate a ‘Non è l’Arena’, trasmissione di La7, che contengono anche una stoccata alla Juventus: “Il Milan non lo guardo più perché il modulo di gioco è contrario a tutti i miei principi calcistici con cui sono ...

Serie A - Juventus. Matuidi : 'Amo il gioco di questa squadra. Qui bisogna vincere tutto' : Idee chiare, chiarissime. Nonostante un'avventura iniziata 'solo' sette mesi fa. Tra Blaise Matuidi e il mondo bianconero è subito scattata la scintilla. "Cos'è per me la Juventus? Orgoglio. La Juventus è un club con una grande storia, ma anche un presente glorioso: ha vinto gli ultimi sei scudetti di ...

Juventus - Barzagli : 'Vittorie come queste ti fanno vincere il campionato' : TORINO - 'L'esperienza mi insegna che queste sono vittorie importantissime, che ti fanno vincere i campionati: dobbiamo continuare così' . Così il difensore della Juventus Andrea Barzagli , dopo il ...

La Juventus soffre ma vince 1-0 a Cagliari : bianconeri a meno uno dal Napoli : La Juventus di Massimiliano Allegri soffre terribilmente contro il Cagliari di Diego Lopez, ma alla fine sfrutta una grande giocata di due dei suoi giocatori più ispirati, Douglas Costa e Bernardeschi per sbanacare la Sardegna Arena. Il gol della vittoria porta la firma dell'ex attaccante della Fiorentina su assist al bacio dell'ex esterno del Bayern Monaco, al minuto 74'. Proteste dei sardi per il fallo, in partenza ...

LIVE Cagliari-Juventus - 20a giornata Serie A in DIRETTA : i bianconeri al Sant’Elia per vincere e allungare la striscia vincente : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Cagliari-Juventus, posticipo serale della ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Vecchia Signora al Sant’Elia cerca la settima vittoria consecutiva per mantenere la velocità di crociera del Napoli e, magari, approfittare di qualche passo falso dei partenopei. Reduce dalla vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Torino, la Juve è l’unica squadra, tra le prime ...

Juventus - l'insostenibile bisogno di vincere : Per assolvere il dovere (o colmare l'ossessione, chi lo sa) che il destino sembra averle assegnato, la Juventus di Andrea Agnelli ha pensato che non fosse inutile ragionare sulla propria natura. E ...

Juventus - Allegri : 'Cagliari in salute ma dobbiamo vincere' : 'Il Cagliari è una squadra in salute, ha ottenuto una bella vittoria a Bergamo, in casa non si arrende mai. Ma noi non possiamo assolutamente lasciargli dei punti'. Così Massimiliano Allegri, alla ...

Marotta-Juventus - binomio vincente Video : Da anni si parla di #Juventus schiacciasassi e ammazza record: se i bianconeri hanno conquistato sei scudetti consecutivi, uno degli artefici di questa cavalcata trionfale è sicuramente l'amministratore delegato Beppe Marotta. Tra le sue operazioni di mercato [Video] migliori la prima piazza sicuramente la merita l'acquisto di Andrea Pirlo nel 2012. I colpi ad effetto di Beppe Marotta Il 1'giugno 2010 Beppe Marotta è entrato a far parte della ...

Juventus - Allegri : "È un derby e vogliamo vincerlo. Pjaca in uscita" : tempo di derby. Domani alle 20.45 la Juventus ospita il Torino per i quarti di finale di Coppa Italia. "È un derby e vogliamo vincerlo" taglia corto Massimiliano Allegri in conferenza stampa. "Certo, ...

Benatia : 'io non sono Bonucci! La Juventus vincerà. Dybala? In allenamento...' : Il difensore bianconero, protagonista anche ieri sera nel corso della gara vinta dalla Juventus sul campo dell'Hellas Verona, ha parlato alla Gazzetta dello Sport affrontando diversi temi. Queste le ...

Pagelle / Verona-Juventus (1-3) : i voti della partita. Bernardeschi la mossa vincente (Serie A 19^ giornata) : Pagelle Verona Juventus: i voti della partita di Serie A per la 19^ giornata. I giudizi su migliori e peggiori al Bentegodi, i bianconeri vincono grazie alla doppietta del ritrovato Dybala(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 10:03:00 GMT)

Dybala show - doppietta al Verona : la Juventus vince 3-1 - Napoli a -1 : Alla fine ci pensa Dybala. Due splendidi gol della Joya trascinano una Juventus svogliata alla vittoria nell'ultima gara del girone d'andata di Serie A e di tutto il 2017. Al Bentegodi, sul campo dell'...