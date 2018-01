La Juventus passa di misura contro il Genoa | 1-0 e Napoli ancora a meno uno

Calciomercato Juventus : obiettivo Bellerin passando per Pau Lopez : Il pensiero della Juventus è già orientato al futuro e alle prossime stagioni. Infatti la squadra di Massimiliano Allegri sta già pensando ai rinforzi per la prossima stagione con un nome che spicca su tutti gli altri. Stiamo parlando di Hector Bellerin, difensore spagnolo in forza all’Arsenal di Arsene Wenger. L’interesse dei bianconeri per il giocatore non è affatto una novità e ora dopo ora questa suggestione prende sempre ...

Coppa Italia : passa la Juventus - Toro al tappeto con un goal per tempo Video : Poco fa è terminato l'ultimo quarto di finale dell'edizione di #Coppa Italia 2017/2018, con il successo della #Juventus che raggiunge l'Atalanta in semifinale, in un turno che stavolta prevedera' un doppio confronto. Juventus-Torino: breve racconto della partita Grazie a due assist 'sporchi' di Dybala, la Juventus vince 2-0 una rete per tempo con le reti di Douglas Costa e Mandzukic. Torino che prova dopo il primo goal subito una reazione di ...

Infermeria Juventus - da Buffon a Pjanic passando per Cuadrado e De Sciglio : il punto : Infermeria Juventus – “Il motto è rispettato in pieno e #FinoAllaFine… del 2017 la Juventus è scesa in campo: ieri sera al Bentegodi, per portare a casa i tre punti, e oggi, ultimo dell’anno, a Vinovo, per recuperare le forze e lavorare in vista del prossimo impegno. Questa mattina i bianconeri si sono infatti regolarmente allenati, seguendo il consueto programma dei giorni post-partita: chi ha affrontato il Verona ieri ...

Juventus - passa di moda il made in Italy : a Verona si salva solo Chiellini : ... le pagelle bianconere: Dybala super, Benatia e Matuidi preziosi Moviola Verona-Juventus: regolare quarto gol dei bianconeri ? Mazzoleni e Var impeccabili Verona-Juventus diretta tv e live streaming, ...

Calcio - la Juventus passa a Verona (1-3) : 22.40 La Juventus resta in scia del Napoli (-1) aggiudicandosi al Bentegodi (1-3) il match con il Verona. La partita si sblocca presto: 6', Matuidi è pronto a mettere in rete il pallone dopo un palo di Higuain. Tutto in discesa per i bianconeri che ripropongono Dybala fra i titolari. Già nel primo tempo due ghiotte chance per Higuain (al 40' clamorosa, para Nicolas). Pare tutto facile,non è così. Nella ripresa, inatteso pari gialloblù con ...

Juventus : Dybala ritrova la Joya - passa il Natale con la famiglia e la fidanzata : Le tre panchine consecutive, le scelte di Max Allegri, le tantissime polemiche delle ultime settimane. Paulo Dybala per un giorno si è lasciato tutto alle spalle. D'altronde quale miglior occasione ...

Roma - la Juventus passa per il Torino : L'attesa, e non c'è da stupirsi, è solo per la sfida di sabato sera contro la Juventus allo Stadium. Ma la Roma, come è accaduto spesso da settembre, deve prima affrontare l'ennesimo impegno ...

Calcio - la Juventus passa a Bologna : 16.57 Col tris al Bologna,la Juventus si porta al secondo posto a un punto dal Napoli. In coda, successi preziosi del Crotone di Walter Zenga e del Sassuolo. Bologna-Juventus 0-3 CROTONE-CHIEVO 1-0 FIORENTINA-GENOA 0-0 SAMPDORIA-SASSUOLO 0-1 BENEVENTO-SPAL ore 18 ATALANTA-LAZIO ore 20.45 H.VERONA-MILAN 3-0 (12.30) INTER-UDINESE 1-3 (sabato) TORINO-NAPOLI 1-3 (sabato) ROMA-CAGLIARI 1-0 (sabato)

Juventus - Matuidi : 'Vogliamo lo Scudetto. Tottenham? Abbiamo l'esperienza giusta per passare' : Blaise Matuidi, arrivato in estate per 30 milioni (20+bonus) dal Paris Saint-Germain, ha già stregato Massimiliano Allegri, che lo considera uno degli insostituibili bianconeri: il francese è stato ...

Juventus - Matuidi : "Felice di essere qui. Tottenham forte - ma possiamo passare" : stato uno degli acquisti estivi più sottovalutati, ma quello con più presenze tra i nuovi arrivati, terzo in assoluto nella rosa bianconera con 20 presenze dopo Dybala e Higuain. Blaise Matuidi si è ...

Probabili formazioni / Olympiacos Juventus : quote - le notizie live. Un salto nel passato : Probabili formazioni Olympiacos Juventus: le quote e le ultime notizie live sugli schieramenti in campo al Pireo per la partita valida per l'ultima giornata del girone D di Champions League(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 18:53:00 GMT)

Napoli - Juventus - la Juventus passa al "San Paolo" grazie ad Higuain Video : Commenti finali La Juventus di Allegri si aggiudica l'anticipo del San Paolo grazie al gol del grande ex Gonzalo Higuain che al 12esimo del primo tempo su assist di Dybala batte Reina. L' argentino ha recuperato all'ultimo dall'infortunio alla mano della scorsa settimana, e Allegri lo ha schierato dal primo minuto in un 4-3-2-1 molto abbottonato e molto compatto a protezione di Buffon. Juventus che ora potra' pensare alla gara decisiva di ...

Napoli-Juventus - retroscena clamoroso su Hamsik : perché non è passato alla Juve? Video : Inutile girarci attorno, perché l'attesa in questo weekend è tutta per il big match tra il Napoli e la #Juventus di venerdì 1 dicembre. La partita, infatti, mettera' di fronte le due principale pretendenti allo scudetto in questa stagione. Hamsik contro Dybala, Mertens contro Higuain che dovrebbe riuscire ad essere presente [Video]nonostante i dubbi degli ultimi giorni, Reina contro Buffon, insomma, di sfide nella sfida ce ne saranno molte e ...

