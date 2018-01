La grande coalizione non riguarda solo la Germania : La sinistra e la destra tedesche indicano che le forze politiche tradizionali stanno cercando una nuova identità in tutta l’Europa. Leggi

Via libera alla mozione di Martin Schulz con 362 voti su 645: la Germania potrebbe finalmente avere un governo. Soddisfazione dall'Europa, Angela Merkel pronta per un nuovo incarico.

Il congresso dei socialdemocratici tedeschi dell'Spd riunito a Bonn ha votato a favore della Grande Coalizione con l'Unione di Angela Merkel per il governo in Germania. A favore della mozione sostenuta dal leader Martin Schulz hanno votato 362 delegati, 279 i contrari

La Germania verso un'altra grande Coalizione. Ma l'Spd ne esce lacerata : Ha ricordato che 'oggi c'è una grave crisi di fiducia nel partito', ha battuto con forza su uno dei nervi più scoperti della Spd, quell'essersi completamente annacquati dentro il mondo merkeliano in ...

