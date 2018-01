La giornalista Ana Belaval esulta per l' intervista a Ricky Martin Non si accorge che lui

Napoli - babygang in metropolitana - petizione online dopo il post di una giornalista : 'Un poliziotto nei treni e sulle banchine' : Mancano poche firme per raggiungere il quorum di una petizione lanciata su Change.org dalla giornalista napoletana Paola De Simone dopo ripetute, violente aggressioni verbali e fisiche sulla linea 1 ...

Paola Ferrari / La giornalista sportiva protagonista del viaggio di nozze in Ghana (Le spose di Costantino) : Sarà Paola Ferrari la seconda fra "Le spose di Costantino". La giornalista e conduttrice, per il viaggio di nozze, si recherà in Ghana, dove potrà toccare con mano usi e costumi della...(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:21:00 GMT)

Povero tra i poveri - il nostro giornalista ha passato una settimana da senza dimora a Torino. Su Fq Millennium : Come si diventa nuovi poveri in Italia? Per rispondere a questa domanda, un giornalista ha passato una settimana da senza dimora a Torino, sperimentando i servizi assistenziali e raccogliendo dal vivo le storie di chi è finito in mezzo a una strada per rovesci economici o familiari, per dipendenze da droghe o gioco d’azzardo, o semplicemente per effetto della crisi. Vivendo, insomma come uno dei 50 mila senza dimora censiti nel nostro ...

Daphne Caruana Galizia - tre uomini incriminati per l’omicidio della giornalista : La giustizia di Malta ha incriminato ieri in tarda serata tre uomini per l’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia: i tre, riporta il Times of Malta, sono tra le dieci persone sospette arrestate lunedì scorso e si sono dichiarati non colpevoli. Si tratta dei fratelli Alfred e George Degiorgio e di Vince Muscat, tutti molto conosciuti negli ambienti della criminalità e noti alla polizia. Non è chiaro ancora, sottolinea il ...

Tre uomini sono accusati dell'omicidio della giornalista Caruana Galizia : Nel suo blog 'Running Commentary', Caruana Galizia aveva sempre fatto riferimento a una forte corruzione presente tra i politici maltesi di ogni fazione politica. Con una carriera durata oltre trent'...

Roma-Qarabag su Canale 5 - niente telecronaca di Piccinini. Mediaset a Blogo : "Nessun caso". Ma le parole del giornalista non tornano... : Ufficiale la separazione amichevole da Premium, ma confermo che farò tutte le partite di Champions su Canale5. Per il futuro si vedrà...Con queste parole Sandro Piccinini annunciò su Twitter a luglio scorso l'addio da Premium e la decisione di Mediaset di affidargli le telecronache di "tutte" (tutte!) le partite di Champions League trasmesse in chiaro su Canale 5.prosegui la letturaRoma-Qarabag su Canale 5, niente telecronaca di ...

Malta - omicidio della giornalista Caruana Galizia : la polizia arresta 10 persone sospette : Sono finora 10 i sospetti per l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa il 16 ottobre con un'autobomba. A darne notizia è stato il premier maltese, Joseph Muscat, spiegando che la polizia ha adesso 48 ore per interrogare i sospetti e decidere se procedere legalmente contro di loro.

