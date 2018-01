La gaffe di Anna Falchi a Quelli che il calcio | Chi ha colpe deve

Anna Falchi - imbarazzante gaffe a ‘Quelli che il Calcio’ : “Siamo tutti antisemiti” : imbarazzante lapsus quello che ieri, durante il collegamento in diretta con la trasmissione di Rai Due ‘Quelli che il calcio’, si è lasciata sfuggire Anna Falchi.

Quelli che il calcio - gaffe di Anna Falchi : ‘Siamo tutti antisemiti’ : Lapsus infelice quello di domenica 21 gennaio durante la diretta di Quelli che il calcio. Anna Falchi in collegamento dalla tribuna dello Stadio Olimpico di Roma per commentare la partita Lazio – Chievo ha detto: “La cosa principale è ricordare che siamo tutti antisemiti”. Chiaramente il suo intento era diametralmente opposto. L’attrice voleva infatti dire che “Non siamo tutti antisemiti” e infatti è stata ...

