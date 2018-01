“La donna serpente” di Angela Giallongo : un saggio sulla paura dello sconosciuto femminile attraverso i secoli : “La donna è il negro del mondo/ sì lo è, pensateci/ la donna è il negro del mondo/ pensateci e fate qualcosa.” “Woman is the nigger of the world/ yes she is think about it/ woman is the nigger of the world/ think about it do something about it.” ? Yoko Ono e John Lennon […]

Milan - Raiola risponde : “Lasciate in pace Donnarumma. Mirabelli pensi al progetto tecnico” : Milan, Raiola risponde: “Lasciate in pace Donnarumma. Mirabelli pensi al progetto tecnico” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Raiola risponde: “LASCIATE IN pace DONNARUMMA” – Dopo la contestazione di San Siro e il messaggio di Donnarumma, che nega qualsiasi pressione psicologica alla firma del contratto, ora è Raiola a ...

Raiola - comunicato shock : “Lasciate stare Donnarumma - il problema è Mirabelli! Ecco come stanno le cose” : comunicato Raiola – “Prendo atto di quello che dice Mirabelli su di me e contro di me, dopotutto siamo in un paese democratico e può dire quello che pensa. Mirabelli ha un problema personale contro di me e usa Gigio Donnarumma per attaccarmi. Ma io non ne farò un circo mediatico e, ancor di più, non voglio che questo venga fatto sulla pelle di Gigio. Risponderò a Mirabelli nei luoghi appropriati e al momento giusto. Gigio non c’entra ...

Palermo - dalla scuola pubblica rimosse le statue della Madonna. Il preside : “La legge esclude atti di culto” : Via tutto. Le statue della Vergine Maria, di Gesù Cristo, le foto dei Papi sono sparite dalla scuola Ragusa Moleti di Palermo. Dopo l’articolo del fattoquotidiano.it il dirigente Niccolò La Rocca non ha perso un minuto per togliere i simboli sacri dai corridoio e dalle aule. Ieri mattina ha personalmente girato aula per aula e ha deciso di far tornare “laico” il suo istituto: “Ho rimosso tutte le statue e le immagini di Papi presenti a ...