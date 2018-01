La classifica di Forbes | i Paesi e il nostro senso della vita – L’Istantanea di Caporale

Gli atleti più pagati di sempre : la sorprendente classifica di Forbes : Arriva puntuale la classifica di Forbes sugli atleti più pagati nella storia dello sport . Si tratta di una classifica che analizza diversi sport e non solo il calcio. Anzi, tra gli atleti più pagati , ...

Ariana Grande - clamoroso! Fuori dalla classifica di Forbes : Beyoncé è la pop star più pagata : Il suo impegno sociale e nella beneficenza si traduce in numerosi spettacoli ed iniziative artistiche, come avvenuto durante un recente viaggio in Sudafrica di Ariana Grande. Ariana Grande si fece ...