La beffa arriva al 90° per la Victoria Cross Ortona

Arriva la beffa sulle bollette. Tornano mensili - ma più care : «Rivendichiamo il risultato della legge che impone il ritorno alla fatturazione mensile delle bollette telefoniche». Alessia Morani si era affrettata ad appuntarsi la medaglia al merito per l'inserimento nel Dl fisco dello stop al trucco dei pagamenti ogni 28 giorni che aveva introdotto di soppiatto una tredicesima fattura l'anno, con il risultato di aumentare le tariffe dell'8,6 per cento.Una bella bandiera da ...

Stipendi docenti : arriva la nuova beffa - l'aumento? Neanche due caffè Video : Aumento di Stipendio? No grazie, non così. Gli insegnanti si ribellano all’ennesima beffa dopo tante promesse: nonostante mesi e mesi di slogan, l’aumento di Stipendio prospettato negli ultimi mesi sara' anche inferiore a quanto a lungo annunciato. L’incremento Stipendiale del nuovo del contratto docenti ammontera' infatti a circa 80 euro mensili e per giunta lordi, ancora meno delle gia' insufficienti 85 euro sbandierate per mesi. Oltre al ...