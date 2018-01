JUVENTUS-GENOA | Orario Diretta TV | Streaming | Formazioni

Probabili formazioni/ JUVENTUS GENOA - il duello Chiellini vs Rossi. Quote - novità live (Serie A 21^ giornata) : Probabili formazioni Juventus Genoa : le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella ventunesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 15:47:00 GMT)

Higuain - selfie con le sue donne prima di JUVENTUS -Genoa : TORINO - Qual è il segreto per iniziare al meglio questa seconda metà di stagione? Gonzalo Higuain non ha dubbi: la famiglia. Con le vacanze in Argentina durante la sosta, il Pipita ha ricaricato le ...

JUVENTUS-Genoa - 21ma giornata Serie A 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Le probabili formazioni : La 21ma giornata della Serie A si conclude con la sfida tra Juventus e Genoa. I bianconeri dovranno assolutamente trovare i tre punti per rimanere in scia del Napoli, che ieri ha superato l’Atalanta per 1-0. La squadra di Allegri parte comunque come netta favorita, visto l’ultima Serie di vittorie e soprattutto il fattore campo. Juventus-Genoa si giocherà questa sera, con calcio di inizio fissato alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso in ...