Juventus-Genoa 1-0 pagelle | voti e highlights 21^ giornata | decide Douglas Costa VIDEO

Juventus -Genoa 1-0 (live secondo tempo) : LA CRONACA DELLA PARTITA secondo tempo 25' Ca,mbio anche in casa Juve, Sturaro prende il posto di Kedhira 24' Laxalt prova un cross da 40 metri, la palla sfiora la traversa. 22' secondo cambio per ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Douglas Costa guida alla vittoria una Juventus non eccellente - 1-0 al Genoa : La Juventus resta a contatto con il Napoli, il distacco è sempre di un punto. Nel posticipo della 21ma giornata della Serie A di Calcio i bianconeri si impongono in casa, per 1-0, sul Genoa con rete di Douglas Costa. I bianconeri vincono ma non convincono: un buon primo tempo, tanta sofferenza nel secondo con i ragazzi di Allegri che sono apparsi piuttosto stanchi. Comunque davvero poche le opportunità create dalla squadra di Ballardini. Parte ...