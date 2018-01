Juventus | arriva Nicolò Pirlo? Il figlio dell’ex bianconero potrebbe far parte dell’under

Calciomercato Alessandria - arriva Barlocco dalla Juventus : Alessandria - Luca Barlocco torna a vestire la maglia dell' Alessandria in Serie C. Il terzino sinistro scuola Juventus ha chiuso la parentesi alla Pro Vercelli per rientrare nella squadra dove ha ...

Calciomercato Juventus : Torreira - arriva la decisione dei bianconeri : Lucas Torreira è senz’altro uno dei pezzi più pregiati di tutta questa sessione di Calciomercato, non è una novità. La Juventus sembrava davvero interessata al centrocampista della Sampdoria, che da parte sua ha già preso atto di non poter trattenere all’infinito il mediano uruguaiano divenuto in poco tempo l’idolo dei tifosi. Juve-Atalanta: è guerra per un calciatore! I bianconeri hanno ufficialmente preso una decisione ...

Juventus - Pellegrini obiettivo per il centrocampo : il piano per arrivare al giallorosso : Juventus, Pellegrini obiettivo per il centrocampo: il piano per arrivare al giallorosso Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Pellegrini obiettivo PER IL centrocampo – La Juventus sta cercando di rivoluzionare il suo centrocampo. Sempre più probabile l’arrivo di Emre Can dal Liverpool, mentre a nel panorama italiano interessa parecchio ...

Calciomercato Juventus/ News - non solo Emre Can : in estate arrivano due centrocampisti (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: non solo Emre Can, in estate i bianconeri acquisteranno anche un altro centrocampista con la possibile partenza di Marchisio(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 04:07:00 GMT)

Juventus - Emre Can potrebbe arrivare subito : il Liverpool spinge per Keita : Juventus, Emre Can potrebbe arrivare subito: il Liverpool spinge per Keita Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Emre CAN potrebbe arrivare subito – La Juventus sta lavorando in questi giorni per assicurarsi le prestazioni di Emre Can. Il centrocampista del Liverpool è in scadenza al termine della stagione e i bianconeri avrebbero offerto un ...

Cagliari-Juventus - arrivano le scuse dei rossoblu a Matuidi : Cagliari-Juventus, arrivano le scuse dei rossoblu a Matuidi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Matuidi – “Ho assistito a scene di razzismo durante la partita. Le persone deboli cercano di intimidire con l’odio. Io non riesco ad odiare e posso solo essere dispiaciuto per coloro che danno questi cattivi esempi”. IL POST DI Matuidi Così il ...

Calciomercato Juventus : Emre Can arriva a giugno a parametro zero : Emre Can ormai può considerarsi a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Il centrocampista classe ’94, infatti, arriverà a giugno a parametro zero dopo essersi svincolato dal Liverpool, club con il quale già da tempo era in rotta a causa di divergente riguardo al rinnovo contrattuale. Un colpo importante low-cost per i bianconeri che, dopo aver provato invano per un paio di stagioni a portarlo alla corte della Vecchia Signora ...

Calciomercato Juventus - arriva Emerson? L’indizio che avvicina al colpo : Calciomercato Juventus – Nell’ultima giornata del campionato di Serie A si sono affrontate Juventus e Roma, una partita che ha dato importanti indicazioni per lo scudetto con la vittoria dei bianconeri grazie all’ex Benatia. La gara è servita anche in chiave mercato, in particolar modo si avvicina gennaio e potrebbero andare in porto importanti trattative. In particolar modo in casa Juventus tiene banco la questione legata ad ...

Caso biglietti - arriva la sentenza su Agnelli : provvedimento per la Juventus e la Curva - i dettagli : Era prevista per oggi la sentenza sul Caso biglietti che riguardava la Juventus ed il presidente Agnelli ed è arrivata negli ultimi minuti. La sanzione per Andrea Agnelli per la vicenda ultrà finisce oggi: arriva la decisione della Corte Federale della Figc che ha ridotto così la squalifica iniziale di dodici mesi al numero uno bianconeri aggiungendo però una multa di 100 mila euro. Inoltre è stata inflitta alla Juventus una multa di 600 mila ...

Alla festa della Juventusla cena arriva in treno : LEGGI ANCHE Balon Mundial, quando il calcio diventa una gara di integrazione Scabin che quando può creare sa mettere insieme spettacoli degni di Vatel ha fatto arrivare il cibo con un treno e in ...

Calciomercato Juventus - Sturaro è la chiave per arrivare a Gayà : TORINO - Il Valencia rivelazione della Liga insiste per Stefano Sturaro : il tecnico Marcelino considera l'ex genoano un jolly prezioso e lo vorrebbe portare in Spagna già il prossimo mese. C'è stato ...

Juventus-Inter - arriva il pullman dei bianconeri : tifosi nerazzurri in protesta [VIDEO] : Juventus-Inter, arriva il pullman dei bianconeri: tifosi nerazzurri in protesta [VIDEO] – Attesa per l’anticipo che vale lo scudetto tra Juventus ed Inter, gara che preannuncia grandi emozioni. Entusiasmo alle stelle per i tifosi bianconeri, da qualche minuto è arrivato il pullman della squadra di Allegri. protesta invece dei tifosi dell’Inter, ci saranno circa 700 tifosi nerazzurri all’esterno dell’Allianz Stadium ...

#BlackAndWhiteXmas : Juventus - arrivano gli auguri di Natale : ROMA - Dopo l'Inter Bell con Spalletti direttore d'orchestra, non potevano mancare gli auguri di Natale social del team della Juventus . Gli uomini di Allegri prima di prepararsi al derby d'Italia ...