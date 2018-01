Judo | Grand Prix Tunisi 2018 | il Kazakistan si aggiudica il primo medagliere del nuovo

Judo - Grand Prix Tunisi 2018 : Benjamin Fletcher passa all’Irlanda e conquista uno storico oro. Ritorno vincente per Maryna Slutskaya : Il nuovo anno del Judo internazionale si è aperto in questo fine settimana con il Grand Prix di Tunisi 2018, primo Grand Prix della storia a svolgersi nel continente africano, ma anche primo torneo che prevedeva l’applicazione della nuova versione del regolamento. Il torneo non ha visto la partecipazione di atleti italiani. Clicca qui per i risultati della prima giornata Clicca qui per i risultati della seconda giornata 90 KG UOMINI Medagliato ...

Judo - Grand Prix Tunisi 2018 : Tina Trstenjak apre l’anno con una medaglia d’oro : Il nuovo anno del Judo internazionale si apre in questo fine settimana con il Grand Prix di Tunisi 2018, primo Grand Prix della storia a svolgersi nel continente africano, ma anche primo torneo che ha visto l’applicazione della nuova versione del regolamento. Il torneo non vede la partecipazione di atleti italiani. 63 KG DONNE Quello della slovena Tina Trstenjak era sicuramente il nome più importanti tra tutti gli atleti partecipanti al ...

Judo - Grand Prix Tunisi 2018 : assegnate le prime medaglie internazionali del nuovo anno : Il nuovo anno del Judo internazionale si apre in questo fine settimana con il Grand Prix di Tunisi 2018, primo Grand Prix della storia a svolgersi nel continente africano, ma anche primo torneo che ha visto l’applicazione della nuova versione del regolamento. Il torneo non vede la partecipazione di atleti italiani. 48 KG DONNE Vincitrice del titolo europeo lo scorso anno, la diciassettenne ucraina Daria Bilodid si è aggiudicata la prima ...

Judo - Grand Prix Tunisi 2018 : si apre il nuovo anno del calendario internazionale : Dal 19 al 21 gennaio, Tunisi ospiterà il primo Grand Prix di sempre nel continente africano, nonché il primo torneo internazionale del nuovo anno, nel quale vedremo in atto anche le nuove regole volute dalla International Judo Federation (IJF). Il torneo vedrà la partecipazione di quarantasei Paesi, tra i quali non sarà tuttavia presente l’Italia. Nel settore maschile sarà soprattutto la categoria dei pesi massimi ad attirare ...

Judo - Grand Slam Parigi 2018 : Teddy Riner non sarà in gara : Inizialmente convocato per il Grand Slam di Parigi 2018, il dieci volte campione del mondo Teddy Riner ha fatto sapere che non prenderà parte al primo Grande appuntamento della stagione. Il gigante di Guadalupa sarà sostituito nella categoria dei pesi massimi da Nabil Zalagh, inizialmente selezionato come riserva. Ricordiamo che il Grand Slam di Parigi avrà luogo nel week-end del 10 ed 11 febbraio. Di seguito l’elenco aggiornato dei ...

Judo - Grand Slam Parigi 2018 : il Giappone svela i suoi convocati. Naohisa Takato ed Hifumi Abe già qualificati per i Mondiali : Il Giappone ha pubblicato in questi giorni la lista degli atleti che prenderanno parte al Grand Slam di Parigi 2018, in programma nel prossimo mese di febbraio. Come al solito, la compagine nipponica sarà altamente competitiva in tutte le categorie, schierando, tra gli altri, Aaron Wolf, campione del mondo dei 100 kg, e le campionesse iridate Funa Tonaki (48 kg) e Chizuru Arai (70 kg). Tra gli assenti, invece, Naohisa Takato (60 kg) ed Hifumi ...

Judo - Fabio Basile : “A Tokyo per me conta solo l’oro. Voglio diventare il più grande di sempre in Italia” : Fabio Basile è carico per iniziare al meglio una grande stagione di Judo. Lo farà nella nuova categoria di peso dopo un anno quasi interamente dedicato alla televisione e allo spettacolo. Il 23enne ha rilasciato un’intervista al Corriere Torino. I sogni del Campione Olimpico sono molti chiari: “Il mio unico sogno nella vita era quello di vincere l’Olimpiade. Non avrei mai pensato di farcela a 21 anni, diciamo che ho bruciato le ...

Judo - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi da non perdere. Il programma completo tra Grand Slam - Europei e Mondiali : Con il 2017 che volge al termine, è tempo di pensare all’anno che verrà per il Judo internazionale. Come da tradizione negli ultimi anni, si inizierà in Tunisia (19-21 gennaio), con il torneo che da African Open è stato promosso per la prima volta a Grand Prix di Tunisi, e che sarà inoltre quello dove vedremo l’esordio delle nuove modifiche al regolamento volute dall’International Judo Federation (IJF). Il primo Grande ...

Judo : i ranking mondiali aggiornati dopo il Grand Slam di Tokyo 2017 : Il Grand Slam di Tokyo 2017, penultimo appuntamento annuale con il World Tour di Judo, ha contribuito alla modifica dei ranking mondiali. Andiamo a vedere come sono cambiate le classifiche, ricordandovi sempre che i campioni mondiali sono indicati in rosso, i campioni olimpici in arancione e gli italiani in azzurro. Ricordiamo anche che i primi sedici atleti di ciascuna categoria sono qualificati per il prossimo World Masters. UOMINI 60 KG La ...

Judo - Grand Slam Tokyo 2017 : Giappone senza rivali - agli altri restano le briciole : Il Grand Slam di Tokyo 2017 rappresentava uno degli ultimi tornei internazionali dell’anno Judoistico. Come da pronostico, i padroni di casa del Giappone hanno dominato la due giorni di competizioni in lungo e in largo, chiudendo con un bilancio record di dodici medaglie d’oro, sette d’argento e tredici di bronzo. Come oramai siamo abituati ad osservare, la squadra del Sol Levante ha mostrato l’ampiezza del proprio ...

Judo - Grand Slam Tokyo 2017 : le dichiarazioni degli azzurri. Edwige Gwend : “Peccato aver perso così” : Sette azzurri hanno preso parte nel fine settimana al Grand Slam di Tokyo 2017: ecco le loro dichiarazioni a fine gara riportate dal sito federale. Edwige Gwend (63 kg): “Ehm, che dire peccato per aver perso così, dopo aver combattuto discretamente… peccato, perché non ho potuto replicare la medaglia fatta nel 2014, e di conseguenza non ho consolidato la mia posizione in ranking, cosa che sarebbe stata opportuna data la mia non partecipazione al ...

Judo - Grand Slam Tokyo 2017 : il Giappone chiude con dodici ori di fronte al proprio pubblico : Seconda ed ultima giornata di combattimenti nella capitale Giapponese per il Grand Slam di Tokyo 2017, uno degli ultimi appuntamenti internazionali dell’anno Judoistico. Quest’oggi abbiamo visto all’opera i Judoka delle sette categorie di peso più pesanti: 70 kg, 78 kg, +78 kg per le donne; 81 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg per gli uomini. I padroni di casa del Giappone hanno chiuso con l’impressionante bilancio di dodici ...

Judo - Grand Slam Tokyo 2017 : le sette meraviglie del Giappone - tutti gli ori ai padroni di casa : Prima giornata di combattimenti nella capitale Giapponese per il Grand Slam di Tokyo 2017, uno degli ultimi appuntamenti internazionali dell’anno Judoistico. Quest’oggi abbiamo visto all’opera i Judoka delle sette categorie di peso più leggere: 60 kg, 66 kg, 73 kg per gli uomini; 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg per le donne. Tutte le medaglie d’oro sono finite al collo dei padroni di casa Giapponesi, che hanno conquistato ...

Judo - Grand Slam Tokyo 2017 : tutte le teste di serie e i favoriti del torneo giapponese : Saranno 446 i Judoka che prenderanno parte al prossimo Grand Slam di Tokyo 2017 in rappresentanza di sessantacinque Paesi. Tra questi ci sarà anche l’Itaia, che schiererà una squadra composta da otto elementi, cinque donne e tre uomini (clicca qui per i dettagli). Nelle ultime ore prima del torneo, proprio la nazionale di casa ha annunciato alcuni cambiamenti all’interno della squadra annunciata. Nella categoria 100 kg, hanno dichiarato ...