: Jeremias: De Martino mi ha dato la cosa più bella che ho. Ma ora non ci parliamo - francogarna : Jeremias: De Martino mi ha dato la cosa più bella che ho. Ma ora non ci parliamo - LiveSicilia : "Io non c’entro niente", il fratello minore di Belen parla del suo attuale rapporto con l’ex cognato Stefano De... - MISTERO_MISTERI : Jeremias Rodriguez: ‘Io e Stefano De Martino non ci siamo più parlati’ - mazzilli_28 : RT @FilmNewsItaly: - mazzilli_28 : RT @Adamantim: Jeremias Rodriguez tradisce Mediaset e svela in quali rapporti è rimasto con Stefano De Martino. -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Dopo il divorzio, Stefano Dee Belen Rodriguez sono andati avanti con le loro vite e, per il bene del figlio Santiago, i loro rapporti sono migliorati.Rapporti non così buoni, invece, con il resto della famiglia. A rivelarlo èRodriguez nel corso di un'intervista rilasciata a Eleonora Daniele a Sabato Italiano. L'argentino ha confessato di non avere più un rapporto con Stefano De, anche se riconosce che gli ha fatto il regalo più bello della vita: Santiago."Mi halapiù bello che ho - diceRodriguez - ci sarà sempre un posto nel mio cuore per lui, ma non ci siamo più parlati. Capisco che può essere rimasto ferito per qualin cui non c'entro niente. Santiago è lapiùche ho nella vita. A volte lo guardo e mi sembra di vivere un sogno. Quando è nato stavo abbastanza male, ma con lui la mia vita è cambiata. ...