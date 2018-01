Iss | al Sud d’Italia gli indicatori dell’aspettativa di vita peggiori d’Europa

Nord - Sud - Ovest - Est : le molte facce di Abell 1758 - un bellIssimo ammasso di galassie : Molto simile ad uno sciame di lucciole scintillanti, questo bellissimo ammasso di galassie brilla intensamente nel cosmo, accompagnato da una miriade di luci di stelle in primo piano e di galassie a spirale. Anche se è spesso oscurato dai suoi cugini ben più famosi – come l’ammasso della Fornace e l’ammasso di Pandora – Abell 1758 contiene molto di più della sua bella dose di fascino. L’ammasso è stato identificato per la prima volta nel 1958 e ...

TERREMOTO in Peru' : fortIssima scossa scuote il sud America - si temono gravIssimi danni - 14 gennaio 2018 : fortissima scossa di TERREMOTO in sud America. Epicentro in mare a largo de Perù. Si temono gravi danni all'epicentro. Una potente scossa di TERREMOTO è stata registrata oggi 14 gennaio 2018,...

Ricostruito il cranio di un dinosauro vIssuto 200 milioni di anni fa da un fossile scoperto nel Sud Africa : La ricostruzione digitale del cranio di un dinosauro sudAfricano di 200 milioni di anni, il massospondilo, ne ha reso possibile la stampa tridimensionale, facilitando la ricerca su altri dinosauri in tutto il mondo. Kimi Chapelle, dottoranda presso l’Evolutionary Studies Institute dell’University of the Witwatersrand di Johannesburg, in Sud Africa, ha utilizzato lo strumento Wits MicroFocus CT per scrutare dentro il cranio del massospondilo. ...

Prima ma non per caso. Avellino come il Napoli : mIssione scudetto al Sud : Basket, capolista tra programmazione e un occhio all'Nba Dal produttore cinematografico al patron che guida il proprio elicottero, dal mago del tridente al tecnico che sa valorizzare i giovani ...

Anche Ravenna lascia strada alla Diatec - è un sudatIssimo 3-1 : La cronaca La lettura degli starting six non regala particolari sorprese; la Diatec Trentino si ripropone di fronte al proprio pubblico grossomodo con lo stesso schieramento che ha superato in tre ...

Viaggio a Reggio Calabria alla scoperta della lavorazione del Bergamotto - pregiatIssimo “Oro Verde del Sud” [FOTO e VIDEO] : 1/32 Foto di Simone Pizzi ...

La Corea del Nord sta preparando un nuovo test mIssilistico - secondo la Corea del Sud : Al contempo, deve accelerare i suoi programmi per consolidare la capacità di lanciare missili balistici intercontinentali prima che le nuove sanzioni Onu inizino a colpire la sua economia. Intanto, ...

Austria - governo Kurz pensa a cittadinanza per i sudtirolesi. Roma : “Avrebbe effetti gravIssimi” : Come era inevitabile, non è stata accolta bene a Roma l’idea del nuovo governo Austriaco di Sebastian Kurz, alleato con l’ultradestra di Heinz-Christian Strache, di concedere il passaporto Austriaco agli italiani di lingua tedesca o ladina. Cioè i sudtirolesi che vivono in Trentino Alto Adige. L’annuncio, arrivato dai partiti di opposizione di lingua tedesca in Alto Adige secondo cui si tratta di “un’occasione storica di valore ...

Previsioni Meteo - forte ondata di freddo sull’Italia nella settimana di Natale : neve a quote bassIssime al Centro/Sud : 1/32 ...

LuIss e Invitalia ancora alleate nel segno del Sud : Mantenere un faro acceso sull'economia del Sud che ha recuperato terreno sul Nord anche sul Pil (con una crescita maggiore nel 2015 e nel 2016). Ma che ha ancora bisogno di rivitalizzare il suo sistema produttivo e aumentare i ...

Invitalia-LuIss : nuove politiche di coesione per sviluppo Sud : In campo per la crescita di impresa e occupazione nel Mezzogiorno 15 dicembre 2017 Diventa fan di Tiscali su Facebook

La carica dei riciclati per Salvini al Sud : ex mIssini - personaggi in cerca d'aurore e qualche indagato (di A. De Angelis) : Ha aderito al fantastico mondo di Matteo Salvini, nell'ambito dell'accordo con il movimento nazionale per la sovranità di Francesco Storace e Gianni Alemanno . Movimento di cui Menia è il ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Indoor Bangkok 2017 : Matteo FIssore si conferma sul podio - la Corea del Sud torna a dominare nel ricurvo : Nel fine settimana si è disputata a Bangkok la seconda tappa della Coppa del Mondo Indoor di Tiro con l’arco, che ci ha lasciato diversi spunti interessanti in vista delle gare del prossimo anno. Andiamo quindi ad analizzare quanto successo in Thailandia. Partiamo dall’Italia, che conquista un altro podio nel ricurvo grazie ad uno strepitoso Matteo Fissore. Il piemontese sta vivendo un momento magico della sua carriera e dopo il successo nella ...

